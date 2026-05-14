Главе МИД Венгрии показали сводку Минобороны России о ходе СВО
Посол России в Будапеште разъяснил главе МИД Венгрии цели ударов армии России на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов разъяснил главе венгерского МИД Аните Орбан, что российские Вооруженные силы в украинском конфликте наносят удары исключительно по инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Венгрии.
В четверг вице-премьер, министр иностранных дел Венгрии Орбан провела встречу со Станиславовым, в ходе которой осудила удары, нанесенные Вооруженными силами России по территории Украины, включая объекты в Закарпатской области. Будапешт расценивает данные удары как "эскалацию вооруженного конфликта".
Российский посол дал венгерской стороне соответствующие разъяснения.
"В частности, до сведения Орбан было доведено заявление Минобороны России от 13 мая текущего года, в котором подчеркивается, что поражение наносилось исключительно по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также по местам сборки, хранения и запуска БПЛА, пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах", – говорится в сообщении российского диппредставительства.
Станиславов подчеркнул, что действия российских войск не направлены против мирного населения и гражданской инфраструктуры Украины, являются не эскалацией конфликта, а ответом на массированные удары, наносимые ВСУ вглубь территории России, сопровождающиеся жертвами среди мирного населения и поражением гражданской инфраструктуры.
Также российская сторона изложила свои принципиальные подходы к урегулированию украинского конфликта.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ударными БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Как ранее сообщил вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, повреждения получили, в частности, объекты железнодорожной инфраструктуры. По словам мэра Одессы Олега Кипера, под удары попала портовая инфраструктура. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. Возникли пожары. После серии мощных взрывов и повреждения объектов критической инфраструктуры Киев и одиннадцать областей Украины в четверг остались без электричества.
