https://crimea.ria.ru/20260514/glave-mid-vengrii-pokazali-svodku-minoborony-rossii-o-khode-svo-1156017156.html

Главе МИД Венгрии показали сводку Минобороны России о ходе СВО

Главе МИД Венгрии показали сводку Минобороны России о ходе СВО - РИА Новости Крым, 14.05.2026

Главе МИД Венгрии показали сводку Минобороны России о ходе СВО

Посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов разъяснил главе венгерского МИД Аните Орбан, что российские Вооруженные силы в украинском конфликте наносят удары... РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T17:52

2026-05-14T17:52

2026-05-14T17:52

венгрия

удары по украине

россия

вооруженные силы россии

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1156017041_121:0:935:458_1920x0_80_0_0_6c4f9616c1eaf54a4d1c8faf6bedcac7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов разъяснил главе венгерского МИД Аните Орбан, что российские Вооруженные силы в украинском конфликте наносят удары исключительно по инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Венгрии.В четверг вице-премьер, министр иностранных дел Венгрии Орбан провела встречу со Станиславовым, в ходе которой осудила удары, нанесенные Вооруженными силами России по территории Украины, включая объекты в Закарпатской области. Будапешт расценивает данные удары как "эскалацию вооруженного конфликта".Российский посол дал венгерской стороне соответствующие разъяснения.Станиславов подчеркнул, что действия российских войск не направлены против мирного населения и гражданской инфраструктуры Украины, являются не эскалацией конфликта, а ответом на массированные удары, наносимые ВСУ вглубь территории России, сопровождающиеся жертвами среди мирного населения и поражением гражданской инфраструктуры.Также российская сторона изложила свои принципиальные подходы к урегулированию украинского конфликта.В четверг Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ударными БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.Как ранее сообщил вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, повреждения получили, в частности, объекты железнодорожной инфраструктуры. По словам мэра Одессы Олега Кипера, под удары попала портовая инфраструктура. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. Возникли пожары. После серии мощных взрывов и повреждения объектов критической инфраструктуры Киев и одиннадцать областей Украины в четверг остались без электричества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Украину – удары нанесены по Киеву и другим регионамСтрашные потери Киева растут – армия России идет вперед ВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктов

венгрия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, удары по украине, россия, вооруженные силы россии, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости