Еврокомиссия может оштрафовать Румынию на 15 миллиардов евро

2026-05-14T20:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Еврокомиссия может наложить на Румынию штраф в 15 миллиардов евро из-за невыполнения реформ и проектов в рамках Национальной программы восстановления и повышения устойчивости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное СМИ.Согласно данным министерства инвестиций и европейских фондов, у Румынии осталось 38 невыполненных целей и этапов, связанных с реформами в рамках Национальной программы, хотя план восстановления заканчивается через три месяца.Также в начале мая министр европейских фондов Драгош Пыслару заявил, что Румыния уже потеряла почти 459 миллиона евро от Еврокомиссии из-за задержек в реализации реформ.Ранее премьер Илие Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов.22 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что а в случае отказа Европы от российских энергоносителей их проблемы в энергетике на фоне кризиса на Ближнем Востоке лишь усугубятся.

