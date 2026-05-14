https://crimea.ria.ru/20260514/eks-glava-bryanskoy-oblasti-bogomaz-zaregistrirovan-deputatom-gosdumy-1155998306.html
Экс-глава Брянской области Богомаз зарегистрирован депутатом Госдумы
Экс-глава Брянской области Богомаз зарегистрирован депутатом Госдумы - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Экс-глава Брянской области Богомаз зарегистрирован депутатом Госдумы
Экс-глава Брянской области Александра Богомаза зарегистрировали депутатом Госдумы. Решение принято на заседании ЦИК. РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T11:53
2026-05-14T11:53
2026-05-14T11:53
александр богомаз
государственная дума рф
новости
политика
центризбирком (цик рф)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155998506_0:21:640:381_1920x0_80_0_0_7a05491141adf358e291d8bda1578b62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Экс-глава Брянской области Александра Богомаза зарегистрировали депутатом Госдумы. Решение принято на заседании ЦИК.Уточняется, что Богомаз зарегистрирован депутатом Госдумы.Накануне в Кремле сообщили, что Богомаз покинул пост главы региона. Врио губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук.Кроме того, подал в отставку по собственному желанию глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Указом президента временно исполняющими обязанности губернатора региона назначен Александр Шуваев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155998506_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_2710f6ca405a8d84191e5ba16c2f3b04.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр богомаз, государственная дума рф, новости, политика, центризбирком (цик рф)
Экс-глава Брянской области Богомаз зарегистрирован депутатом Госдумы
Экс-губернатора Брянской области Александра Богомаза зарегистрировали депутатом Госдумы