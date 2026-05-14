Экс-глава Брянской области Богомаз зарегистрирован депутатом Госдумы
Экс-глава Брянской области Богомаз зарегистрирован депутатом Госдумы
Экс-глава Брянской области Александра Богомаза зарегистрировали депутатом Госдумы. Решение принято на заседании ЦИК. РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T11:53
Экс-губернатора Брянской области Александра Богомаза зарегистрировали депутатом Госдумы

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Экс-глава Брянской области Александра Богомаза зарегистрировали депутатом Госдумы. Решение принято на заседании ЦИК.
"ЦИК России передала вакантный мандат депутата Государственной Думы восьмого созыва Александру Богомазу. Ранее этот мандат замещал Айрат Фаррахов, который досрочно сложил депутатские полномочия в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении Центризбиркома в Telegram.
Накануне в Кремле сообщили, что Богомаз покинул пост главы региона. Врио губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук.
Кроме того, подал в отставку по собственному желанию глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Указом президента временно исполняющими обязанности губернатора региона назначен Александр Шуваев.
