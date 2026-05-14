В Крыму задержали двух шпионов Киева

В Крыму задержаны двое местных жителей, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны... РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T09:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое местных жителей, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности РФ на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к совершению государственной измены", - говорится в сообщении. По данным ведомства, житель Красноперекопского района инициативно установил контакт с представителем главного управления разведки минобороны Украины и передал ему фотографии и видео, а также координаты и другие сведения о местах дислокации объектов российских войск в Крыму. "По указанию куратора он передал противнику сведения о перемещении российской военной техники и оборонительных объектах Вооруженных сил РФ, которые в дальнейшем могли быть использованы для планирования диверсий и нанесения вооруженными силами Украины ракетно-артиллерийских ударов", - указали в ФСБ. Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ России. Возбуждены уголовные дела о госизмене.Накануне ФСБ сообщила о задержании в Новороссийске двух местных жителей за сбор и передачу украинской террористической организации данных о воинской части и военных объектах в городе. Ранее ФСБ задержала пятерых агентов Киева в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Как сообщил Центр общественных связей ведомства, шпионы собирали данные о военных объектах, транспорте и российских военнослужащих. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро шпионов СБУ задержаны в четырех регионах РоссииЖителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФВ ДНР медик передавал ВСУ сведения о раненных российских военных

Двух агентов Киева взяли в Крыму, сообщили в ФСБ. Мужчины передавали украинским спецслужбам сведения о военных объектах и данные представителей территориальной обороны полуострова. Силовики возбудили уголовные дела о госизмене.

