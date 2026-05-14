Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задержали двух шпионов Киева - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260514/dvoe-krymchan-zaderzhany-za-gosizmenu-1155993154.html
В Крыму задержали двух шпионов Киева
В Крыму задержали двух шпионов Киева - РИА Новости Крым, 14.05.2026
В Крыму задержали двух шпионов Киева
В Крыму задержаны двое местных жителей, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T09:53
2026-05-14T10:52
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
новости крыма
срочные новости крыма
госизмена
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901512_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d361413790201567dafddaf0a7d8edbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое местных жителей, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности РФ на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к совершению государственной измены", - говорится в сообщении. По данным ведомства, житель Красноперекопского района инициативно установил контакт с представителем главного управления разведки минобороны Украины и передал ему фотографии и видео, а также координаты и другие сведения о местах дислокации объектов российских войск в Крыму. "По указанию куратора он передал противнику сведения о перемещении российской военной техники и оборонительных объектах Вооруженных сил РФ, которые в дальнейшем могли быть использованы для планирования диверсий и нанесения вооруженными силами Украины ракетно-артиллерийских ударов", - указали в ФСБ. Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ России. Возбуждены уголовные дела о госизмене.Накануне ФСБ сообщила о задержании в Новороссийске двух местных жителей за сбор и передачу украинской террористической организации данных о воинской части и военных объектах в городе. Ранее ФСБ задержала пятерых агентов Киева в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Как сообщил Центр общественных связей ведомства, шпионы собирали данные о военных объектах, транспорте и российских военнослужащих. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро шпионов СБУ задержаны в четырех регионах РоссииЖителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФВ ДНР медик передавал ВСУ сведения о раненных российских военных
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Двух агентов Киева взяли в Крыму, сообщили в ФСБ.
Мужчины передавали украинским спецслужбам сведения о военных объектах и данные представителей территориальной обороны полуострова. Силовики возбудили уголовные дела о госизмене. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2026-05-14T09:53
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901512_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d952091b443ce119b5e519bc388b4dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, срочные новости крыма, госизмена, украина, видео
В Крыму задержали двух шпионов Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое местных жителей, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
2026-05-14T09:53
true
PT0M27S
В Крыму задержали двух шпионов Киева

ФСБ задержала двух крымчан за сотрудничество с украинскими спецслужбами

09:53 14.05.2026 (обновлено: 10:52 14.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое местных жителей, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к совершению государственной измены", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, житель Красноперекопского района инициативно установил контакт с представителем главного управления разведки минобороны Украины и передал ему фотографии и видео, а также координаты и другие сведения о местах дислокации объектов российских войск в Крыму.
Второй подозреваемый, житель Симферополя, в интернете установил контакт с государственной пограничной службой Украины и выразил готовность к конфиденциальному сотрудничеству. Он даже избрал себе агентурный псевдоним и согласился сообщить информацию о кадровом составе и персональные данные представителей территориальной обороны Крыма.
"По указанию куратора он передал противнику сведения о перемещении российской военной техники и оборонительных объектах Вооруженных сил РФ, которые в дальнейшем могли быть использованы для планирования диверсий и нанесения вооруженными силами Украины ракетно-артиллерийских ударов", - указали в ФСБ.
Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ России. Возбуждены уголовные дела о госизмене.
Накануне ФСБ сообщила о задержании в Новороссийске двух местных жителей за сбор и передачу украинской террористической организации данных о воинской части и военных объектах в городе.
Ранее ФСБ задержала пятерых агентов Киева в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Как сообщил Центр общественных связей ведомства, шпионы собирали данные о военных объектах, транспорте и российских военнослужащих.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пятеро шпионов СБУ задержаны в четырех регионах России
Жителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФ
В ДНР медик передавал ВСУ сведения о раненных российских военных
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаГосизменаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20ВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктов
11:13ВТБ зафиксировал рост интереса к накопительным счетам
11:00Ради спасения жизни: бойцы СВО учат тактической медицине в Севастополе
10:49В Большой Ялте громко - что происходит
10:30Лавров встретился с главой МИД Индии: о чем говорили министры
10:17Хантавирус в Крыму - в Роспотребнадзоре оценили риски распространения
10:06Магнитные бури ударят по Земле
09:53В Крыму задержали двух шпионов Киева
09:44Замена Зеленского: Медведев оценил вероятность смены власти в Киеве
09:34На Украине арестовали Ермака
09:23Массированная атака на Украину – удары нанесены по Киеву и другим регионам
09:10Крымский мост – обстановка на утро четверга
08:48Крымчанин с поддельной "корочкой" МВД попался на перевозке наркотиков
08:36Панораме "Оборона Севастополя" исполняется 121 год
08:09В Крым на отдых приедут дети из приграничных районов России
07:44Китай и США могут вступить в конфликт из-за Тайваня – Си Цзиньпин
07:28Школам искусств Крыма выделят 23 миллиона рублей
07:19Над Крымом сбили беспилотники
07:08Отдых в одиночку – сколько стоит размещение в Крыму в мае
06:25Лучше быть партнерами: в Китае начались переговоры Трампа и Си Цзиньпина
Лента новостейМолния