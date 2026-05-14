Дорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика - Гоцанюк - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Ситуация на дорогах Крыма
Гоцанюк: участок дороги Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика

15:58 14.05.2026 (обновлено: 16:08 14.05.2026)
 
"Ожидается, что уже в конце мая – начале июня рабочее движение будет запущено на всю ширину моста, что значительно упростит въезд в город в преддверии туристического сезона", - отметил Гоцанюк.
Что касается строительства и реконструкции участка дороги Симферополь-Ялта в обход Алушты, то тут компания-подрядчик "ВАД" демонстрирует хорошие темпы, отметил Гоцанюк.
"Специалисты занимаются возведением искусственных сооружений, укладкой асфальтобетона и переустройством инженерных коммуникаций. На данный момент на площадке задействовано достаточное количество техники и персонала, что позволяет соблюдать график. Завершение работ намечено на ноябрь 2026 года", - заключил он.
