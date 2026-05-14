Дорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика - Гоцанюк

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Участок дороги Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика, на объекте нарастят количество рабочих. Об этом сообщил глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
"На участке капремонта дороги Алушта-Ялта, где подрядчиком выступает "Центрдорстрой", зафиксировано отставание от графика. Поставлена задача в течение недели нарастить количество рабочих и спецтехники, ускорить темпы, чтобы уложиться в установленные договором сроки", - написал он в своих соцсетях.
Капитальный ремонт моста на въезде в Ялту со стороны Алушты идет строго по плану. По плану - запустить движение уже в ближайшее время.
"Ожидается, что уже в конце мая – начале июня рабочее движение будет запущено на всю ширину моста, что значительно упростит въезд в город в преддверии туристического сезона", - отметил Гоцанюк.
Что касается строительства и реконструкции участка дороги Симферополь-Ялта в обход Алушты, то тут компания-подрядчик "ВАД" демонстрирует хорошие темпы, отметил Гоцанюк.
"Специалисты занимаются возведением искусственных сооружений, укладкой асфальтобетона и переустройством инженерных коммуникаций. На данный момент на площадке задействовано достаточное количество техники и персонала, что позволяет соблюдать график. Завершение работ намечено на ноябрь 2026 года", - заключил он.
