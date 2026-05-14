https://crimea.ria.ru/20260514/dorogu-alushta-yalta-remontiruyut-s-otstavaniem-ot-grafika---gotsanyuk-1156011729.html

Дорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика - Гоцанюк

Дорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика - Гоцанюк - РИА Новости Крым, 14.05.2026

Дорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика - Гоцанюк

Участок дороги Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика, на объекте нарастят количество рабочих. Об этом сообщил глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T15:58

2026-05-14T15:58

2026-05-14T16:08

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

алушта

ялта

ремонт и строительство дорог в крыму

юрий гоцанюк

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1156010861_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_1692751006e50b8ef0c71592e77bc63a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Участок дороги Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика, на объекте нарастят количество рабочих. Об этом сообщил глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Капитальный ремонт моста на въезде в Ялту со стороны Алушты идет строго по плану. По плану - запустить движение уже в ближайшее время."Ожидается, что уже в конце мая – начале июня рабочее движение будет запущено на всю ширину моста, что значительно упростит въезд в город в преддверии туристического сезона", - отметил Гоцанюк.Что касается строительства и реконструкции участка дороги Симферополь-Ялта в обход Алушты, то тут компания-подрядчик "ВАД" демонстрирует хорошие темпы, отметил Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На дороге Судак – Новый Свет полностью восстановили движение после обвала стены В Симферополе на линию вывели новый троллейбус

https://crimea.ria.ru/20260512/v-krymu-sezd-s-tavridy-na-sudak-otkroyut-letom-1155947673.html

крым

алушта

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, алушта, ялта, ремонт и строительство дорог в крыму, юрий гоцанюк