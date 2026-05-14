Что будет с вернувшимися в Россию релокантами
Релокантов, которые оскорбляли защитников Родины, наносили вред государству и помогали недружественным странам, после возвращения в Россию ждет судебное... РИА Новости Крым, 14.05.2026
Вредивших России релокантов ждет судебное разбирательство после возвращения – Володин

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Релокантов, которые оскорбляли защитников Родины, наносили вред государству и помогали недружественным странам, после возвращения в Россию ждет судебное разбирательство. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, ждет судебное разбирательство. Правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан", - сказал Володин.
А те, кто просто уехал из России по делам работы или на отдых, и никак не вредил родной стране, всегда могут вернуться, никаких осложнений у них не возникнет, добавил спикер Госдумы.
"Тот, кто обижал наших солдат и офицеров, оскорблял Родину, должны понимать: есть уголовное наказание, за это придется отвечать. А дальше уже суд учтет и деятельное раскаяние, и что совершали и почему? Но однозначно такой ответ придется держать", - подчеркнул он.
