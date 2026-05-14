Что будет с вернувшимися в Россию релокантами

Релокантов, которые оскорбляли защитников Родины, наносили вред государству и помогали недружественным странам, после возвращения в Россию ждет судебное... РИА Новости Крым, 14.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Релокантов, которые оскорбляли защитников Родины, наносили вред государству и помогали недружественным странам, после возвращения в Россию ждет судебное разбирательство. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.А те, кто просто уехал из России по делам работы или на отдых, и никак не вредил родной стране, всегда могут вернуться, никаких осложнений у них не возникнет, добавил спикер Госдумы."Тот, кто обижал наших солдат и офицеров, оскорблял Родину, должны понимать: есть уголовное наказание, за это придется отвечать. А дальше уже суд учтет и деятельное раскаяние, и что совершали и почему? Но однозначно такой ответ придется держать", - подчеркнул он.

