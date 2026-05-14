Беспилотник ВСУ "разорвал" правительство Латвии - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Беспилотник ВСУ "разорвал" правительство Латвии
Беспилотник ВСУ "разорвал" правительство Латвии
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об уходе с поста, что означает отставку всего правительства. Развал коалиции, сформировавшей кабинет министров,... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T13:19
Правительство Латвии уходит в отставку на фоне атаки дрона ВСУ по нефтебазе в Резекне

13:19 14.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об уходе с поста, что означает отставку всего правительства. Развал коалиции, сформировавшей кабинет министров, произошел на фоне инцидента с украинскими беспилотниками на территории республики, один из которых ударил по нефтебазе в городе Резекне. Об этом пишет латвийский портал LSM.
"Лидер фракции "Новое единство" Эдмундс Юревич в четверг подтвердил Латвийскому телевидению, что премьер-министр Эвика Силиня ("Новое единство") подала в отставку. Силиня также объявила об этом на брифинге для СМИ вскоре после этого", – говорится в сообщении.
Это означает автоматическую отставку всего латвийского правительства, которое де-факто развалилось накануне, когда входящая в правящую коалицию партия "Прогрессивные" объявила, что больше не будет поддерживать кабинет Силини.
Политический кризис в Латвии разразился после того, как на территорию страны залетели украинские беспилотники, один из которых попал в резервуар на территории нефтебазы в Резекне.
Премьер-министр Эвика Силиня уволила министра обороны Андриса Спрудса – представителя партии "Прогрессивных" в кабмине.
Руководство партии заявило, что премьер не способна ответственно руководить правительством, и что ее кабинет больше не пользуется их доверием.
Президент Латвии уже получил заявление премьер-министра об отставке, и в пятницу во время консультаций с представителями фракций Сейма (парламента) будет принято решение о скорейшем формировании нового правительства.
