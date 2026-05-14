Атака на ЗАЭС: ранены сотрудники - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Атака на ЗАЭС: ранены сотрудники
Два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости Крым, 14.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории, сообщает пресс-служба станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории, сообщает пресс-служба станции.
"В результате атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины по прилегающей к Запорожской АЭС территории, в 100 метрах от периметра станции, были ранены два сотрудника, которые передвигались на автомобиле в рамках выполнения своих служебных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
