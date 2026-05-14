Армия России освободила Николаевку
Российские военные освободили населенный пункт Николаевка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T13:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Николаевка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как ранее сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Корчаковку в Сумской области и Новоалександровку в ДНРКогда закончится СВО - ответ КремляАрмия России установила контроль над Миропольем в Сумской области
