Какой сегодня праздник: 14 мая

Сегодня в России отмечается День фрилансера. Также 14 мая родились режиссер "Звездных войн" Джордж Лукас и киноактеры Тим Рот и Кейт Бланшетт. РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Сегодня в России отмечается День фрилансера. Также 14 мая родились режиссер "Звездных войн" Джордж Лукас и киноактеры Тим Рот и Кейт Бланшетт.Что празднуют в мире14 мая в России ежегодно отмечается День фрилансера. В этот день в 2005 году была образована одна из первых российских фриланс-бирж. Ежегодно по инициативе этой компании организовываются праздничные мероприятия, на которые приглашаются дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры – все те, кто трудится вне офиса.В Грузии отмечается национальный грузинский праздник Тамароба – день поминовения царицы Тамары, которая причислена к лику святых и почитается грузинским народом. Во всех действующих церквях Грузии в этот день проходит праздничная служба, в том числе и в Дидубийской церкви Пресвятой Богородицы в Тбилиси, где венчалась царица Тамара.Главный государственный праздник – День независимости – отмечает Израиль. Декларация о независимости этого государства была провозглашена 14 мая 1948 года лидером еврейского рабочего движения в Палестине и первым премьер-министром Израиля Давидом Бен-Гурионом. Создание независимого еврейского государства опиралось на решение Генеральной Ассамблеи ООН. День независимости – единственный официальный нерабочий день в Израиле.14 мая считается "днем рождения" вазелина. Это косметическое и лечебное средство изобрел и запатентовал эмигрировавший в США английский химик Роберт Чезбро. В этом изобретении ученому "помогли" нефтяники. Когда в 1859 году начался нефтяной бум, Чезбро, общаясь с нефтяниками, заинтересовался липким нефтепродуктом – парафинообразной массой, которая при нефтедобыче прилипала к бурильным установкам и забивала насосы. Он заметил, что рабочие постоянно используют эту массу при ожогах и порезах в качестве успешно заживляющего раны средства. Сегодня различные сорта вазелина применяются в медицине, косметологии, ветеринарии, промышленности.Знаменательные событияВ 1692 году спущен на воду первый российский военный корабль. Он был построен при участии Петра I и 16 солдат Преображенского полка.Первая успешная прививка от натуральной оспы была сделана в 1796 году. Разработчик вакцины – английский хирург Эдвард Дженнер.В 1835 году вышла в свет "Сказка о рыбаке и рыбке", написанная Пушкиным.121 год назад в Севастополе открылась панорама "Оборона Севастополя" художника Франца Рубо, посвященная 50-летию героической обороны города в годы Крымской войны.14 мая 1906 года по Симплонскому тоннелю в Альпах пошли первые поезда. Тоннель длиной почти 20 километров соединяет Швейцарию и Италию на высоте 700 метров.В 1955 году в Варшаве был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР, Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией и Чехословакией. Документ оформил создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли СССР (Организация Варшавского договора) в противовес военному блоку НАТО.Кто родилсяВ 1553 году родилась Маргарита де Валуа – французская принцесса, известная как "Королева Марго". Французская принцесса и дочь короля Генриха II и Екатерины Медичи, Маргарита де Валуа была супругой французского короля Генриха IV.В 1944 году родился американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Джордж Лукас – автор киносаги "Звездные войны".В 1945 году родился Владислав Ардзинба – советский и абхазский политик и государственный деятель, ученый-востоковед, президент Абхазии в 1994-2005 годах.В этот день 65 лет исполняется английскому киноактеру Тиму Роту, известному по ролям в фильмах "Четыре комнаты", "Бешеные псы", "Криминальное чтиво, "Роб Рой" и других.Свое 61-летие отмечает музыкант, лидер группы "Кар-Мэн" Сергей Лемох.В 1969 году родилась австралийская киноактриса Кейт Бланшетт ("Елизавета", "Властелин колец", "Авиатор", "Скандальный дневник").Российская поэтесса, композитор и певица Татьяна Снежина – автор хита "Позови меня с собой" – родилась в этот день 54 года назад. Снежина погибла в 1995 году в возрасте 23 лет.Также в этот день родились американский кинорежиссер, лауреат премии "Оскар" Роберт Земекис, американская актриса София Коппола, советская и российская киноактриса Анна Михалкова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

