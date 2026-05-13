Заявление Путина о ракетах и новые главы Белгородской и Брянской областей: главное за день - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Заявление Путина о ракетах и новые главы Белгородской и Брянской областей: главное за день
Заявление Путина о ракетах и новые главы Белгородской и Брянской областей: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений о развитии стратегических ядерных сил. Глава государства назначил новых глав Белгородской и Брянской областей. Обязательный устный экзамен по истории в России начнут сдавать ученики 9 класса. Схема движения для грузовиков на пункте пропуска "Джанкой" между Крымом и Херсонской областью изменена на период курортного сезона. Госдума приняла проект об отказе в выдаче вида на жительство и российского гражданства иностранцам с непогашенной судимостью. Атаки ВСУ на регионы России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Развитие стратегических ядерных сил России

Подвижные ракетные комплексы с баллистическими неядерными ракетами применялись в ходе специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Путин в рамках визита в Московский институт теплотехники.
"Отмечу, что созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции", – сказал Путин, обращаясь к сотрудникам предприятия.
Владимир Путин заявил, что страна продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Будут и дальше создаваться ракетные комплексы, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.
Новые главы Белгородской и Брянской областей

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющими обязанности губернаторов Белгородской и Брянской областей Александра Шуваева и Егора Ковальчука.
Вячеслав Гладков и Александр Богомаз, руководившие соответственно Белгородской и Брянской областями, подали в отставку по собственному желанию.
Обязательный экзамен по истории в России

В России девятиклассники начнут сдавать устный обязательный экзамен по истории с 2028 года. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен – устный по истории. Это важный предмет. И наше подведомственное учреждение – Федеральный институт оценки качества образования уже начал работу по модели проведения экзамена", – приводит слова Музаева пресс-служба правительства.
Схема движения грузовиков на пункте пропуска "Джанкой"

На период курортного сезона для удобства проезжающих и разгрузки пункта пропуска "Джанкой" между Крымом и Херсонской областью изменена схема движения для грузовиков. Соответствующее решение приняли власти Херсонской области, сообщил руководитель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.
Иностранцы с судимостью не получат гражданство РФ

Госдума приняла проект об отказе в выдаче вида на жительство и российского гражданства иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление в любой стране. Соответствующие законопроекты приняты в первом чтении в среду.
"Об исключении возможности приобрести гражданство Российской Федерации или получить право на проживание в нашей стране мигрантам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за ее пределами", – обозначил суть законопроекта в своем канале в МАКС спикер ГД Вячеслав Володин.
Регионы России атаковали беспилотники ВСУ

Пожар произошел на газоперерабатывающем заводе в Астрахани после атаки беспилотников ВСУ, никто из сотрудников не пострадал.
Электропоезд с 15 пассажирами сошел с рельсов в Белгородской области. ЧП произошло в Яковлевском округе. Электропоезд следовал по маршруту Разумное — Томаровка.
В Чувашии, Липецкой и Пензенской областях школьники и студенты в среду переведены на дистанционное обучение из-за опасности вражеских атак. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
