ВСУ пытаются атаковать Москву - РИА Новости Крым, 13.05.2026

Два украинских беспилотника сбили в Московском регионе утром в среду. Дроны летели в направлении столицы, сообщил мэр Сергей Собянин.

2026-05-13T08:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбили в Московском регионе утром в среду. Дроны летели в направлении столицы, сообщил мэр Сергей Собянин.Первый дрон был уничтожен в 8:04. Повторная атака отбита спустя полчаса.В течение ночи над Крымом, Черным и Азовским морями и еще 14 российскими регионами было уничтожено 286 БПЛА.Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО сбили в небе над регионом 20 вражеских дронов. При атаке повреждены жилые дома и ветроэлектростанция. Кроме того, в ночь на среду под ударом вражеских дронов был Краснодарский край. Там ранены два человека, повреждены жилые дома и горит одно из предприятий в поселке Волна под Темрюком.Из-за опасности атак в Чувашии, Липецкой и Пензенской областях школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.

