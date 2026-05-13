ВСУ бьют по жилым кварталам без военных объектов - МИД

атакует на территории России жилые кварталы без каких-либо военных объектов. Об этом в интервью каналу RT India сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА... РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T09:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Все чаще киевский режим провокационно атакует на территории России жилые кварталы без каких-либо военных объектов. Об этом в интервью каналу RT India сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Ранее в среду посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что в Чувашии, Липецкой и Пензенской областях школьники и студентов перевели на дистанционное обучение из-за опасности вражеских атак.В ночь на среду силы и средства российской ПВО отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России, уничтожив 286 вражеских дронов.В Минобороны также сообщали, что почти 24 тысячи нарушений украинской стороной действия режима прекращения огня зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытаются атаковать МосквуМассированную атаку отражают в Ростовской области – что известноКиев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

