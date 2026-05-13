https://crimea.ria.ru/20260513/vsu-byut-po-zhilym-kvartalam-bez-voennykh-obektov---mid-1155959453.html
ВСУ бьют по жилым кварталам без военных объектов - МИД
ВСУ бьют по жилым кварталам без военных объектов - МИД - РИА Новости Крым, 13.05.2026
ВСУ бьют по жилым кварталам без военных объектов - МИД
атакует на территории России жилые кварталы без каких-либо военных объектов. Об этом в интервью каналу RT India сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА... РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T09:52
2026-05-13T09:52
2026-05-13T09:52
сергей лавров
атаки всу
новости сво
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152381165_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_88d0aebb2a6f754c8c65aae67f174f58.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Все чаще киевский режим провокационно атакует на территории России жилые кварталы без каких-либо военных объектов. Об этом в интервью каналу RT India сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Ранее в среду посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что в Чувашии, Липецкой и Пензенской областях школьники и студентов перевели на дистанционное обучение из-за опасности вражеских атак.В ночь на среду силы и средства российской ПВО отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России, уничтожив 286 вражеских дронов.В Минобороны также сообщали, что почти 24 тысячи нарушений украинской стороной действия режима прекращения огня зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытаются атаковать МосквуМассированную атаку отражают в Ростовской области – что известноКиев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины"
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152381165_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b99208a819f4bc02d74c7b9ba4d30c63.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, атаки всу, новости сво, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)
ВСУ бьют по жилым кварталам без военных объектов - МИД
Киев провокационно атакует в России жилые кварталы без военных объектов - Лавров