ВСУ атаковали Кубань – ранены два человека - РИА Новости Крым, 13.05.2026
ВСУ атаковали Кубань – ранены два человека
Два человека ранены при ночной атаке беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Два человека ранены при ночной атаке беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.Отмечается, что в ночь на среду ВСУ атаковали Темрюкский район и станицу Тамань."Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района. По предварительной информации, пострадал один человек. Ему оказывают необходимую помощь", - сказано в сообщении. На территории предприятия вспыхнул пожар - загорелось оборудование. На месте работают оперативные и специальные службы."Тушение пожара на территории одного из предприятий продолжается. Задействованы 96 человек и 29 единиц техники", - добавили в оперштабе.Кроме того, в станице Тамань обнаружили обломки БПЛА у жилых домов. Сейчас на местах работают оперативные и специальные службы.
краснодарский край, атаки всу, кубань, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, безопасность
ВСУ атаковали Кубань – ранены два человека

На Кубани при атаке беспилотников пострадали два человека

06:19 13.05.2026 (обновлено: 06:23 13.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Два человека ранены при ночной атаке беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
Отмечается, что в ночь на среду ВСУ атаковали Темрюкский район и станицу Тамань.
"Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района. По предварительной информации, пострадал один человек. Ему оказывают необходимую помощь", - сказано в сообщении.
На территории предприятия вспыхнул пожар - загорелось оборудование. На месте работают оперативные и специальные службы.
"Тушение пожара на территории одного из предприятий продолжается. Задействованы 96 человек и 29 единиц техники", - добавили в оперштабе.
Кроме того, в станице Тамань обнаружили обломки БПЛА у жилых домов.
"Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, без госпитализации. По одному из адресов обломки беспилотника упали рядом с частным домовладением, в котором выбило стекла. По второму – на летнюю кухню. Здесь в доме также повреждено остекление и двери", - уточнили в оперштабе.
Сейчас на местах работают оперативные и специальные службы.
