ВСУ атаковали Кубань – ранены два человека - РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T06:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Два человека ранены при ночной атаке беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.Отмечается, что в ночь на среду ВСУ атаковали Темрюкский район и станицу Тамань."Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района. По предварительной информации, пострадал один человек. Ему оказывают необходимую помощь", - сказано в сообщении. На территории предприятия вспыхнул пожар - загорелось оборудование. На месте работают оперативные и специальные службы."Тушение пожара на территории одного из предприятий продолжается. Задействованы 96 человек и 29 единиц техники", - добавили в оперштабе.Кроме того, в станице Тамань обнаружили обломки БПЛА у жилых домов. Сейчас на местах работают оперативные и специальные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

