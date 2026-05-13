https://crimea.ria.ru/20260513/vsu-atakovali-kuban--raneny-dva-cheloveka-1155956147.html
ВСУ атаковали Кубань – ранены два человека
ВСУ атаковали Кубань – ранены два человека - РИА Новости Крым, 13.05.2026
ВСУ атаковали Кубань – ранены два человека
Два человека ранены при ночной атаке беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани. РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T06:19
2026-05-13T06:19
2026-05-13T06:23
краснодарский край
атаки всу
кубань
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новости
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eeba5921dec52afed327c61ac02ddc12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Два человека ранены при ночной атаке беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.Отмечается, что в ночь на среду ВСУ атаковали Темрюкский район и станицу Тамань."Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района. По предварительной информации, пострадал один человек. Ему оказывают необходимую помощь", - сказано в сообщении. На территории предприятия вспыхнул пожар - загорелось оборудование. На месте работают оперативные и специальные службы."Тушение пожара на территории одного из предприятий продолжается. Задействованы 96 человек и 29 единиц техники", - добавили в оперштабе.Кроме того, в станице Тамань обнаружили обломки БПЛА у жилых домов. Сейчас на местах работают оперативные и специальные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_be8ce1a08b2ee5f27023d9139938ac9e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, атаки всу, кубань, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, безопасность
ВСУ атаковали Кубань – ранены два человека
На Кубани при атаке беспилотников пострадали два человека
06:19 13.05.2026 (обновлено: 06:23 13.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Два человека ранены при ночной атаке беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
Отмечается, что в ночь на среду ВСУ атаковали Темрюкский район и станицу Тамань.
"Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района. По предварительной информации, пострадал один человек. Ему оказывают необходимую помощь", - сказано в сообщении.
На территории предприятия вспыхнул пожар - загорелось оборудование. На месте работают оперативные и специальные службы.
"Тушение пожара на территории одного из предприятий продолжается. Задействованы 96 человек и 29 единиц техники", - добавили в оперштабе.
Кроме того, в станице Тамань обнаружили обломки БПЛА у жилых домов.
"Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, без госпитализации. По одному из адресов обломки беспилотника упали рядом с частным домовладением, в котором выбило стекла. По второму – на летнюю кухню. Здесь в доме также повреждено остекление и двери", - уточнили в оперштабе.
Сейчас на местах работают оперативные и специальные службы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.