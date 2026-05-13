ВСУ атаковали астраханский газоперерабатывающий завод - что известно - РИА Новости Крым, 13.05.2026
ВСУ атаковали астраханский газоперерабатывающий завод - что известно
ВСУ атаковали астраханский газоперерабатывающий завод - что известно
ВСУ атаковали астраханский газоперерабатывающий завод - что известно

09:44 13.05.2026 (обновлено: 09:48 13.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Пожар произошел на газоперерабатывающем заводе в Астрахани после атаки беспилотников ВСУ, никто из сотрудников не пострадал. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Сегодня, 13 мая, была отражена атака БПЛА ВСУ на Астраханский газоперерабатывающий завод. Все вражеские летательные аппараты сбиты либо подавлены средствами РЭБ. Жертв и пострадавших среди сотрудников завода нет", – написал губернатор в своем канале в МАКС.

При этом падение обломков вызвало возгорание, сейчас спасатели работают над ликвидацией пожара. Угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории Астрахани не наблюдается, подчеркнул Бабушкин.
Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России, уничтожив 286 вражеских беспилотников. Два человека ранены при ночной атаке беспилотников на Краснодарский край. Жилые дома и ветроэлектростанция повреждены в Ростовской области. Утром в среду два украинских беспилотника сбили в Московском регионе.
