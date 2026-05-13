https://crimea.ria.ru/20260513/vsu-atakovali-astrakhanskiy-gazopererabatyvayuschiy-zavod-1155959607.html

ВСУ атаковали астраханский газоперерабатывающий завод - что известно

ВСУ атаковали астраханский газоперерабатывающий завод - что известно - РИА Новости Крым, 13.05.2026

ВСУ атаковали астраханский газоперерабатывающий завод - что известно

Пожар произошел на газоперерабатывающем заводе в Астрахани после атаки беспилотников ВСУ, никто из сотрудников не пострадал. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T09:44

2026-05-13T09:44

2026-05-13T09:48

россия

астраханская область

новости

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051048_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3d149e1cf6d0ceafea67c25d4fd754a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Пожар произошел на газоперерабатывающем заводе в Астрахани после атаки беспилотников ВСУ, никто из сотрудников не пострадал. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.При этом падение обломков вызвало возгорание, сейчас спасатели работают над ликвидацией пожара. Угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории Астрахани не наблюдается, подчеркнул Бабушкин.Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России, уничтожив 286 вражеских беспилотников. Два человека ранены при ночной атаке беспилотников на Краснодарский край. Жилые дома и ветроэлектростанция повреждены в Ростовской области. Утром в среду два украинских беспилотника сбили в Московском регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех областях России школьников перевели на дистант из-за дронов ВСУВСУ ударили по вокзалу в Брянской области - ранены двоеМассированный обстрел: ВСУ атаковали Запорожскую область

россия

астраханская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, астраханская область, новости, новости сво