Рейтинг@Mail.ru
Все поезда "Таврия" вернулись в график после перекрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260513/vse-poezda-tavriya-vernulis-v-grafik-posle-perekrytiya-krymskogo-mosta-1155970832.html
Все поезда "Таврия" вернулись в график после перекрытия Крымского моста
Все поезда "Таврия" вернулись в график после перекрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Все поезда "Таврия" вернулись в график после перекрытия Крымского моста
Поезда "Таврия", которые задерживались в пути из-за перекрытия движения по Крымскому мосту, вернулись в график или прибыли на конечные станции. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T14:04
2026-05-13T14:04
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
транспорт
железная дорога
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153484000_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_744de04f91cc19d7862acbc54f3156fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", которые задерживались в пути из-за перекрытия движения по Крымскому мосту, вернулись в график или прибыли на конечные станции. Об этом сообщили в компании - перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".Движение транспорта по Крымскому мосту в ночь на 13 мая было ограничено с 1:45. Запрет действовал около трех часов. По состоянию на 8:00 по московскому времени, задерживались четыре поезда, направляющиеся в Крым, и два - по направлению из Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153484000_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_20657a03f9b7283bc5612eed3b381b2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, поезд "таврия", транспорт, железная дорога, новости крыма
Все поезда "Таврия" вернулись в график после перекрытия Крымского моста

Все поезда "Таврия" вернулись в график после перекрытия Крымского моста - перевозчик

14:04 13.05.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", которые задерживались в пути из-за перекрытия движения по Крымскому мосту, вернулись в график или прибыли на конечные станции. Об этом сообщили в компании - перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
"Все поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием в связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту, введены в график, либо прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении.
Движение транспорта по Крымскому мосту в ночь на 13 мая было ограничено с 1:45. Запрет действовал около трех часов. По состоянию на 8:00 по московскому времени, задерживались четыре поезда, направляющиеся в Крым, и два - по направлению из Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Гранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"ТранспортЖелезная дорогаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:38Принят закон об использовании ВС РФ для защиты своих граждан за рубежом
14:33Над Крымом отработала ПВО
14:27Страшные потери Киева растут – армия России идет вперед
14:19Есть ли риски распространения холеры в Крыму
14:13Сколько крымских детей отдохнут в местных лагерях и санаториях
14:04Все поезда "Таврия" вернулись в график после перекрытия Крымского моста
13:57В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса
13:52Симферополь частично обесточен
13:40На пункте пропуска "Джанкой" изменилась схема движения для грузовиков
13:32ПВО сбила ракету "Нептун" и 572 украинских беспилотника
13:24ФСБ задержала двоих жителей Новороссийска за передачу данных Украине
13:16"Сармат" гарантировал России мировое лидерство на десятилетия вперед - СМИ
13:06В Анапе экс-замначальника райотдела пойдет под суд за крупную взятку
12:53В Симферополе посетители закормили лебедя хлебом – птица едва не погибла
12:42Две женщины погибли от ударов вражеских БПЛА в Херсонской области
12:17Пожар на предприятии после атаки ВСУ на Кубань потушили
12:0740 тысяч за права: в Севастополе задержан автоинструктор-аферист
11:53Три тонны опасного мяса курицы изъяли на Кубани
11:40Пожар произошел в многоквартирном доме в Феодосии
11:319-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года
Лента новостейМолния