https://crimea.ria.ru/20260513/vse-poezda-tavriya-vernulis-v-grafik-posle-perekrytiya-krymskogo-mosta-1155970832.html

Все поезда "Таврия" вернулись в график после перекрытия Крымского моста

Все поезда "Таврия" вернулись в график после перекрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 13.05.2026

Все поезда "Таврия" вернулись в график после перекрытия Крымского моста

Поезда "Таврия", которые задерживались в пути из-за перекрытия движения по Крымскому мосту, вернулись в график или прибыли на конечные станции. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T14:04

2026-05-13T14:04

2026-05-13T14:04

гранд сервис экспресс

поезд "таврия"

транспорт

железная дорога

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153484000_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_744de04f91cc19d7862acbc54f3156fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", которые задерживались в пути из-за перекрытия движения по Крымскому мосту, вернулись в график или прибыли на конечные станции. Об этом сообщили в компании - перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".Движение транспорта по Крымскому мосту в ночь на 13 мая было ограничено с 1:45. Запрет действовал около трех часов. По состоянию на 8:00 по московскому времени, задерживались четыре поезда, направляющиеся в Крым, и два - по направлению из Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд "таврия", транспорт, железная дорога, новости крыма