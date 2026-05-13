Возобновляется автобусный маршрут "Симферополь – Адлер Аэропорт" - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Возобновляется автобусный маршрут "Симферополь – Адлер Аэропорт"
С 15 мая возобновляется межрегиональный автобусный маршрут "Симферополь – Адлер Аэропорт". Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Крыма. РИА Новости Крым, 13.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. С 15 мая возобновляется межрегиональный автобусный маршрут "Симферополь – Адлер Аэропорт". Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Крыма.Отмечается, что комфортабельный автобус Higer на 49 мест следует через Анапу, Новороссийск, Геленджик, Феодосию и Керчь.Стоимость билета составляет 4 тысячи рублей, добавили в ведомстве.
Из Крыма вновь начнет ходить автобус "Симферополь – Адлер Аэропорт"

18:03 13.05.2026 (обновлено: 18:05 13.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. С 15 мая возобновляется межрегиональный автобусный маршрут "Симферополь – Адлер Аэропорт". Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Крыма.
Отмечается, что комфортабельный автобус Higer на 49 мест следует через Анапу, Новороссийск, Геленджик, Феодосию и Керчь.
"Отправление из Симферополя (автовокзал) в 17:00 (через день, по четным или нечетным числам). Прибытие в Адлер (Аэропорт) на следующий день в 08:30. Обратный рейс: из Адлер Аэропорта в 13:50 (также через день), прибытие в Симферополь в 07:10", - говорится в сообщении.
Стоимость билета составляет 4 тысячи рублей, добавили в ведомстве.
Ранее глава Минтранса РК сообщил, что в преддверии летнего сезона, с 1 мая в Крыму запускаются новые летние маршруты, число которых будет увеличиваться и соединять центр полуострова с морем – ЮБК, Евпатория, Судак.
Также сообщалось, что крупные туроператоры летом 2026 года запустят чартерные рейсы до аэропорта Краснодара с последующей пересадкой туристов на автобусные шаттлы до Крыма.
