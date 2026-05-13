Возобновляется автобусный маршрут "Симферополь – Адлер Аэропорт"

2026-05-13T18:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. С 15 мая возобновляется межрегиональный автобусный маршрут "Симферополь – Адлер Аэропорт". Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Крыма.Отмечается, что комфортабельный автобус Higer на 49 мест следует через Анапу, Новороссийск, Геленджик, Феодосию и Керчь.Стоимость билета составляет 4 тысячи рублей, добавили в ведомстве.Ранее глава Минтранса РК сообщил, что в преддверии летнего сезона, с 1 мая в Крыму запускаются новые летние маршруты, число которых будет увеличиваться и соединять центр полуострова с морем – ЮБК, Евпатория, Судак.Также сообщалось, что крупные туроператоры летом 2026 года запустят чартерные рейсы до аэропорта Краснодара с последующей пересадкой туристов на автобусные шаттлы до Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобусный маршрут свяжет Крым с Краснодарским краемМежду Севастополем и Питером запускают автобус через новые регионыКакая дорога в Крым и обратно нужна на Арабатской стрелке – мнение

сочи, адлер, аэропорт, симферополь, автобус, транспорт, новости, крым, новости крыма, минтранс крыма