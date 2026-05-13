Воспитатель хотела уйти пораньше и "заминировала" детский сад
2026-05-13T10:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Сотрудница детского сада в Благовещенске оставила ложное сообщение о минировании учреждения, чтобы спровоцировать эвакуацию и уйти с работы раньше. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Благовещенский городской суд.По данным суда, инцидент произошел в январе. Помощница воспитателя детсада пыталась отпроситься с работы, но получила отказ. Тогда женщина вставила запасную сим-карту в телефон, создала аккаунт в мессенджере под псевдонимом "Твоя судьба" и отправила коллеге-кладовщику три сообщения: "Заминировано", "Осталось 45 минут", "Осталось 35 минут". После уничтожила сим-карту.Детский сад эвакуировали, взрывчатку не обнаружили. Личность звонившей быстро установили, женщина дала признательные показания.
"Суд применил статью 64 УК РФ — назначение наказания ниже низшего предела, признав совокупность смягчающих обстоятельств исключительной. В итоге ей назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, а мобильный телефон конфисковали в пользу государства", – сообщили в суде.
