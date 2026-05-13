Рейтинг@Mail.ru
Воспитатель хотела уйти пораньше и "заминировала" детский сад - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260513/vospitatel-khotela-uyti-poranshe-i-zaminirovala-detskiy-sad-1155960790.html
Воспитатель хотела уйти пораньше и "заминировала" детский сад
Воспитатель хотела уйти пораньше и "заминировала" детский сад - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Воспитатель хотела уйти пораньше и "заминировала" детский сад
Сотрудница детского сада в Благовещенске оставила ложное сообщение о минировании учреждения, чтобы спровоцировать эвакуацию и уйти с работы раньше. Об этом... РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T10:16
2026-05-13T10:16
суд
благовещенск
новости
минирование
детский сад
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143557315_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_e638942c76dcef7688b37c02576b94b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Сотрудница детского сада в Благовещенске оставила ложное сообщение о минировании учреждения, чтобы спровоцировать эвакуацию и уйти с работы раньше. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Благовещенский городской суд.По данным суда, инцидент произошел в январе. Помощница воспитателя детсада пыталась отпроситься с работы, но получила отказ. Тогда женщина вставила запасную сим-карту в телефон, создала аккаунт в мессенджере под псевдонимом "Твоя судьба" и отправила коллеге-кладовщику три сообщения: "Заминировано", "Осталось 45 минут", "Осталось 35 минут". После уничтожила сим-карту.Детский сад эвакуировали, взрывчатку не обнаружили. Личность звонившей быстро установили, женщина дала признательные показания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школыСообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложнымЗа рассылку писем о минировании школ арестованы 17-летние подростки – СК
благовещенск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143557315_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e3e3753d7bb77008f0fdb1640dd7d271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
суд, благовещенск, новости, минирование, детский сад
Воспитатель хотела уйти пораньше и "заминировала" детский сад

Сотрудница детсада в Благовещенске хотела раньше уйти и "заминировала" учреждение – суд

10:16 13.05.2026
 
© Минстрой КрымаДетский сад
Детский сад
© Минстрой Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Сотрудница детского сада в Благовещенске оставила ложное сообщение о минировании учреждения, чтобы спровоцировать эвакуацию и уйти с работы раньше. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Благовещенский городской суд.
По данным суда, инцидент произошел в январе. Помощница воспитателя детсада пыталась отпроситься с работы, но получила отказ. Тогда женщина вставила запасную сим-карту в телефон, создала аккаунт в мессенджере под псевдонимом "Твоя судьба" и отправила коллеге-кладовщику три сообщения: "Заминировано", "Осталось 45 минут", "Осталось 35 минут". После уничтожила сим-карту.
Детский сад эвакуировали, взрывчатку не обнаружили. Личность звонившей быстро установили, женщина дала признательные показания.
"Суд применил статью 64 УК РФ — назначение наказания ниже низшего предела, признав совокупность смягчающих обстоятельств исключительной. В итоге ей назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, а мобильный телефон конфисковали в пользу государства", – сообщили в суде.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы
Сообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложным
За рассылку писем о минировании школ арестованы 17-летние подростки – СК
 
СудБлаговещенскНовостиМинированиеДетский сад
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:40Пожар произошел в многоквартирном доме в Феодосии
11:319-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года
11:19Электропоезд с пассажирами сошел с рельсов в Белгородской области
11:1820 человек пострадали в массовой драке на птицефабрике в Ленинградской области
11:15Более 18 тыс. пенсионеров силовых ведомств перевели выплаты онлайн в ВТБ
11:10Часть Симферополя на 2 месяца останется без горячей воды
10:57Удары по Украине сегодня: блэкаут наступил в шести областях
10:46Корональная дыра и плазменное облако: к Земле идут магнитные бури
10:39Пляжи Анапы засыпали новым песком
10:32Первые дома отдыха для трудящихся – как оздоравливались в СССР
10:16Воспитатель хотела уйти пораньше и "заминировала" детский сад
10:08В Крыму подрядчик похитил на ремонте стадиона 45 млн рублей
09:56Беспилотники сбиты у берегов Азовского моря
09:52ВСУ бьют по жилым кварталам без военных объектов - МИД
09:44ВСУ атаковали астраханский газоперерабатывающий завод - что известно
09:30США хотят контролировать транзит газа из России и нефть - Лавров
09:20В Севастополе открыли рейд после часовой остановки
09:10Черноморцы громят врага и защищают Крым - власти поздравили моряков
08:51ВСУ пытаются атаковать Москву
08:31В трех областях России школьников перевели на дистант из-за дронов ВСУ
Лента новостейМолния