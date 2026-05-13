Воспитатель хотела уйти пораньше и "заминировала" детский сад

Сотрудница детского сада в Благовещенске оставила ложное сообщение о минировании учреждения, чтобы спровоцировать эвакуацию и уйти с работы раньше.

2026-05-13T10:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Сотрудница детского сада в Благовещенске оставила ложное сообщение о минировании учреждения, чтобы спровоцировать эвакуацию и уйти с работы раньше. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Благовещенский городской суд.По данным суда, инцидент произошел в январе. Помощница воспитателя детсада пыталась отпроситься с работы, но получила отказ. Тогда женщина вставила запасную сим-карту в телефон, создала аккаунт в мессенджере под псевдонимом "Твоя судьба" и отправила коллеге-кладовщику три сообщения: "Заминировано", "Осталось 45 минут", "Осталось 35 минут". После уничтожила сим-карту.Детский сад эвакуировали, взрывчатку не обнаружили. Личность звонившей быстро установили, женщина дала признательные показания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школыСообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложнымЗа рассылку писем о минировании школ арестованы 17-летние подростки – СК

