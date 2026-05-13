https://crimea.ria.ru/20260513/velikiy-knyaz-i-svyatoy-polkovodets--k-805-letiyu-aleksandra-nevskogo-1155950992.html

Великий князь и святой полководец – к 805-летию Александра Невского

Великий князь и святой полководец – к 805-летию Александра Невского - РИА Новости Крым, 13.05.2026

Великий князь и святой полководец – к 805-летию Александра Невского

XIII век. Новгородское княжество. Тевтонцы пытаются подчинить себе земли, отравив князя Ярослава. Владыка Спиридон поручает своим дружинникам найти и доставить... РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T16:38

2026-05-13T16:38

2026-05-13T16:38

инфографика

александр невский

история

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/03/1134663757_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e91f8c5ee49f0c07bcc8f90bd937260d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. XIII век. Новгородское княжество. Тевтонцы пытаются подчинить себе земли, отравив князя Ярослава. Владыка Спиридон поручает своим дружинникам найти и доставить в город сына князя – Александра, которому позже дадут прозвище Невский.Рожденный 13 мая 1221 года, впервые на престол Александр взошел в семь лет, а основные военные победы одержал в юности. Например, к моменту Невской битвы Александру исполнилось 20, а во время Ледового побоища – 22 года.За свою жизнь Александр Невский не проиграл ни одного сражения и именно его усилиями православная епархия была открыта даже на территории Золотой Орды.Ни одного прижизненного портрета князя до наших дней не дошло. Зато история сохранила множество фактов о жизни славного князя новгородского, великого князя киевского и владимирского, полководца и святого Русской православной церкви. Подробнее об этом – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр невский, история, россия, инфографика