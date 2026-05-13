В трех областях России школьников перевели на дистант из-за дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 13.05.2026
В трех областях России школьников перевели на дистант из-за дронов ВСУ
В Чувашии, Липецкой и Пензенской областях школьники и студенты в среду переведены на дистанционное обучение из-за опасности вражеских атак. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.05.2026
В трех областях России школьников перевели на дистант из-за дронов ВСУ

В трех регионах России школьников и студентов перевели на дистант из-за угрозы атак

08:31 13.05.2026 (обновлено: 08:51 13.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Чувашии, Липецкой и Пензенской областях школьники и студенты в среду переведены на дистанционное обучение из-за опасности вражеских атак. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Из-за опасности дронных атак ряд учебных учреждений в российских регионах переведены на дистант. Такие решения приняты в Чувашии, Липецкой и Пензенской областях", - написал он в своих соцсетях.
На дистанционное обучение переведены школьники, студенты техникумов и высших учебных заведений, расположенных в тех регионах, где наблюдается опасность атак по образовательным учреждениям со стороны боевиков ВСУ, уточнил Мирошник.
В ночь на среду силы и средства российской ПВО отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России, уничтожив 286 вражеских дронов.
Ранее в Минобороны также сообщали, что почти 24 тысячи нарушений действия режима прекращения огня вооруженными формированиями Украины зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия.
