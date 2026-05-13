В трех областях России школьников перевели на дистант из-за дронов ВСУ
В Чувашии, Липецкой и Пензенской областях школьники и студенты в среду переведены на дистанционное обучение из-за опасности вражеских атак. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Чувашии, Липецкой и Пензенской областях школьники и студенты в среду переведены на дистанционное обучение из-за опасности вражеских атак. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.На дистанционное обучение переведены школьники, студенты техникумов и высших учебных заведений, расположенных в тех регионах, где наблюдается опасность атак по образовательным учреждениям со стороны боевиков ВСУ, уточнил Мирошник.В ночь на среду силы и средства российской ПВО отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России, уничтожив 286 вражеских дронов.Ранее в Минобороны также сообщали, что почти 24 тысячи нарушений действия режима прекращения огня вооруженными формированиями Украины зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия.
В трех регионах России школьников и студентов перевели на дистант из-за угрозы атак
08:31 13.05.2026 (обновлено: 08:51 13.05.2026)