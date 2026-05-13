В Симферополе посетители закормили лебедя хлебом – птица едва не погибла

В парке имени Гагарина в Симферополе спасли лебедя. Посетители перекормили птицу хлебом и она едва не погибла. Об инциденте рассказали в пресс-службе учреждения РИА Новости Крым, 13.05.2026
В парке имени Гагарина в Симферополе спасли лебедя. Посетители перекормили птицу хлебом и она едва не погибла. Об инциденте рассказали в пресс-службе учреждения "Парки столицы".Обессиленного лебедя перевезли в Симферопольский зооуголок. Специалисты установили, что его желудок забит хлебом.Сейчас птица чувствует себя хорошо и уже вернулась в естественную среду обитания - на пруд в парке.Орнитологи напоминают, что лебедей нельзя кормить хлебом, потому что он застревает в зобе и может спровоцировать болезни или гибель. Кормить птиц можно зерном, бросая его в воду.
В Симферополе спасли лебедя от гибели из-за переедания хлебом

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В парке имени Гагарина в Симферополе спасли лебедя. Посетители перекормили птицу хлебом и она едва не погибла. Об инциденте рассказали в пресс-службе учреждения "Парки столицы".
"В пруду парка Гагарина птицу обнаружили в тяжелом состоянии: лебедь почти не реагировал на происходящее, не мог подняться на лапы и едва подавал признаки жизни.
Обессиленного лебедя перевезли в Симферопольский зооуголок. Специалисты установили, что его желудок забит хлебом.
"Лебедю провели необходимое ветеринарное лечение, а затем две недели выхаживали — буквально кормили и поили с рук", - отметили в пресс-службе.
Сейчас птица чувствует себя хорошо и уже вернулась в естественную среду обитания - на пруд в парке.
Орнитологи напоминают, что лебедей нельзя кормить хлебом, потому что он застревает в зобе и может спровоцировать болезни или гибель. Кормить птиц можно зерном, бросая его в воду.
