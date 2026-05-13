В Симферополе на линию вывели новый троллейбус
В Симферополе на линию вывели новый отечественный троллейбус "Синара-6254". Как сообщает в среду пресс-служба предприятия "Крымтроллейус", тестовые испытания... РИА Новости Крым, 13.05.2026
В Симферополе новый отечественный троллейбус вышел на линию в тестовом режиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе на линию вывели новый отечественный троллейбус "Синара-6254". Как сообщает в среду пресс-служба предприятия "Крымтроллейус", тестовые испытания новой машины на дорогах крымской столицы продлятся в течение трех месяцев.
"Высокотехнологичный троллейбус "Синара-6254" направился на тестовую эксплуатацию в Симферополь. Уникальность модели – в запасе автономного хода до 40 километров, что позволяет ей двигаться без контактной сети, оперативно продлевать маршруты и маневрировать в обход дорожных заторов", - сказано в сообщении.
Трехмесячный тест-драйв в Симферополе — часть масштабной программы завода изготовителя по демонстрации возможностей отечественного электротранспорта, которая уже прошла в 10 города РФ. Ранее на заводе-изготовителе модель лично протестировал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
"Симферополь стал уже одиннадцатым городом в программе тестирования отечественного электротранспорта. География от Ставрополя до Оренбурга говорит сама за себя, а отзывы — исключительно вдохновляющие. Все отмечают надежность, безопасность и продуманность модели", - цитирует пресс-служба генерального директора челябинского завода - производителя "Синара – Городские Машины" Сергея Шунина.
Модель с увеличенным салоном рассчитана на вместимость до 90 пассажиров, комплектация салонов предполагает наличие USB-слотов для подзарядки мобильных устройств, анатомических сидений с антивандальным покрытием и автоматических системы пожаротушения. Машины оснащены системой навигации ГЛОНАСС, обладают функцией книлинга – наклона вбок для комфортной посадки-высадки пассажиров, а система рулевого управления – гидроусилителем, что существенно облегчает работу водителя и делает движение более плавным. Двери оборудованы подсветкой, системой "антизажим" с датчиками на кромках, кнопкой открывания, блокировкой закрытия при откинутой аппарели, автоматическим закрыванием при отсутствии входящих/выходящих пассажиров.
Троллейбусы курсируют на маршрутах в шести российских городах: Челябинске, Ярославле, Миассе, Калининграде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В 2025 году запущено серийное производство электробусов "Синара-6253".
