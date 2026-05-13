В Севастополе звучит воздушная тревога – людей просят пройти в убежища
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, горожанам и гостям города необходимо проследовать в убежища, информирует губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T22:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, горожанам и гостям города необходимо проследовать в убежища, информирует губернатор Михаил Развожаев.При звуках серены общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.Во время тревоги нужно немедленно проследовать в убежища или сооружения подземного пространства. Тем, кто находится в помещении нужно закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Сигнал в Севастополе звучит трижды, а затем прекращаться, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Это не означает, что угроза миновала. Акстуальная информация размещается в канале губернатора, также за ситуацией можно следить на ресурсах РИА Новости Крым.
В Севастополе объявлена воздушная тревога
22:01 13.05.2026 (обновлено: 22:10 13.05.2026)