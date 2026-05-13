Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе звучит воздушная тревога – людей просят пройти в убежища - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260513/v-sevastopole-zvuchit-vozdushnaya-trevoga--vsem-v-ubezhischa-1155853376.html
В Севастополе звучит воздушная тревога – людей просят пройти в убежища
В Севастополе звучит воздушная тревога – людей просят пройти в убежища - РИА Новости Крым, 13.05.2026
В Севастополе звучит воздушная тревога – людей просят пройти в убежища
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, горожанам и гостям города необходимо проследовать в убежища, информирует губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T22:01
2026-05-13T22:10
севастополь
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
атаки всу
атаки всу на крым
новости севастополя
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352460_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_7c36e0e55c0274a942c81aa93b4a8e40.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, горожанам и гостям города необходимо проследовать в убежища, информирует губернатор Михаил Развожаев.При звуках серены общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.Во время тревоги нужно немедленно проследовать в убежища или сооружения подземного пространства. Тем, кто находится в помещении нужно закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Сигнал в Севастополе звучит трижды, а затем прекращаться, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Это не означает, что угроза миновала. Акстуальная информация размещается в канале губернатора, также за ситуацией можно следить на ресурсах РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352460_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_288a2506b21b5f4f99854763c67d1c55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу, атаки всу на крым, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, крым
В Севастополе звучит воздушная тревога – людей просят пройти в убежища

В Севастополе объявлена воздушная тревога

22:01 13.05.2026 (обновлено: 22:10 13.05.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, горожанам и гостям города необходимо проследовать в убежища, информирует губернатор Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал Развожаев в своем канале в МАКС.

При звуках серены общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.
Во время тревоги нужно немедленно проследовать в убежища или сооружения подземного пространства. Тем, кто находится в помещении нужно закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Сигнал в Севастополе звучит трижды, а затем прекращаться, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Это не означает, что угроза миновала. Акстуальная информация размещается в канале губернатора, также за ситуацией можно следить на ресурсах РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости СевастополяНовости КрымаСрочные новости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Заявление Путина о ракетах и новые главы Белгородской и Брянской областей: главное за день
22:01В Севастополе звучит воздушная тревога – людей просят пройти в убежища
21:52После схода с рельсов поезда в Белгородской области восстановили движение
21:44В центре Симферополя зазвучат марши и вальсы
21:2266 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
21:10Более 160 государств закупают продовольствие у России
20:55В Севастополе ускорили газификацию Байдарской долины
20:40В Симферополе на линию вывели новый троллейбус
20:23Реконструкция набережной Коктебеля отстает от графика
20:11Отбой беспилотной опасности в Крыму
19:59Массированная атака на железную дорогу Украины – под ударами энергетика и мосты
19:48В Крыму работает ПВО
19:28Путин назначил новых глав Белгородской и Брянской областей
19:10Восьмилетний ребенок умер в частном медцентре на Кубани
18:50В Москве запретили публиковать фото и видео последствий терактов и атак ВСУ
18:39Словакия закрыла границу с Украиной
18:22Концерт молодых музыкантов пройдет 15 мая в Симферопольском музучилище
18:03Возобновляется автобусный маршрут "Симферополь – Адлер Аэропорт"
17:5525 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Севастополе
17:44В Крыму отбой беспилотной опасности
Лента новостейМолния