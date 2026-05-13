Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ускорили газификацию Байдарской долины - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260513/v-sevastopole-uskorili-gazifikatsiyu-baydarskoy-doliny-1155979827.html
В Севастополе ускорили газификацию Байдарской долины
В Севастополе ускорили газификацию Байдарской долины - РИА Новости Крым, 13.05.2026
В Севастополе ускорили газификацию Байдарской долины
В Севастополе газификация Байдарской долины идет с опережением сроков, завершение работ планируется уже к концу 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T20:55
2026-05-13T20:55
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
газификация крыма
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150187152_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_bf5045e928f433c01f283f7d2cd4c49c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе газификация Байдарской долины идет с опережением сроков, завершение работ планируется уже к концу 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его информации, были построены дополнительные 500 метров газопровода высокого давления и установлен резервный шкафной пункт. В итоге к новому отопительному сезону у людей появится более экономичный источник тепла, добавил губернатор.Для удобства жителей, в Орлином открыли штаб по газификации, он расположился на втором этаже администрации. Специалисты предприятия консультируют и принимают заявки прямо на месте. Штаб работает по понедельникам и средам на протяжении всего периода подключения.Ранее Михаил Развожаев сообщал о планах по газификации сел в 2026 году.Также сообщалось, что в Крыму газифицированы еще три населенных пункта. Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в апреле произвели в селах Ивановка, Тамбовка и Заречье Нижнегорского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация в Крыму: еще два района получили голубое топливоКрым и Севастополь получат 53 млн рублей на подключение домов льготников к газуВ селе Дачное под Судаком появился газ
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150187152_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_b400ea7305b99540056ce7c6387ecff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, газификация крыма, михаил развожаев
В Севастополе ускорили газификацию Байдарской долины

Губернатор Севастополя анонсировал газификацию села Орлиное в 2026 году

20:55 13.05.2026
 
© КрымгазсетиСотрудник предприятия
Сотрудник предприятия
© Крымгазсети
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе газификация Байдарской долины идет с опережением сроков, завершение работ планируется уже к концу 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"В Орлином газ появится уже в этом году. Изначально подключение жилых домов к газу было запланировано на первый квартал 2027 года. Поручил подчиненным ускорить процесс и найти технические решения, чтобы пересмотреть график", – рассказал Развожаев в своем канале МАКС.

По его информации, были построены дополнительные 500 метров газопровода высокого давления и установлен резервный шкафной пункт. В итоге к новому отопительному сезону у людей появится более экономичный источник тепла, добавил губернатор.
Для удобства жителей, в Орлином открыли штаб по газификации, он расположился на втором этаже администрации. Специалисты предприятия консультируют и принимают заявки прямо на месте. Штаб работает по понедельникам и средам на протяжении всего периода подключения.

"Такие офисы уже доказали свою эффективность в Широком и Тыловом: к этому времени в селах подключили газ в более чем 35 домах, плюс свыше 130 заявок находится в работе", – уточнил Развожаев.

Ранее Михаил Развожаев сообщал о планах по газификации сел в 2026 году.
Также сообщалось, что в Крыму газифицированы еще три населенных пункта. Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в апреле произвели в селах Ивановка, Тамбовка и Заречье Нижнегорского района.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Газификация в Крыму: еще два района получили голубое топливо
Крым и Севастополь получат 53 млн рублей на подключение домов льготников к газу
В селе Дачное под Судаком появился газ
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяГазификация КрымаМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:44В центре Симферополя зазвучат марши и вальсы
21:2266 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
21:10Более 160 государств закупают продовольствие у России
20:55В Севастополе ускорили газификацию Байдарской долины
20:40В Симферополе на линию вывели новый троллейбус
20:23Реконструкция набережной Коктебеля отстает от графика
20:11Отбой беспилотной опасности в Крыму
19:59Массированная атака на железную дорогу Украины – под ударами энергетика и мосты
19:48В Крыму работает ПВО
19:28Путин назначил новых глав Белгородской и Брянской областей
19:10Восьмилетний ребенок умер в частном медцентре на Кубани
18:50В Москве запретили публиковать фото и видео последствий терактов и атак ВСУ
18:39Словакия закрыла границу с Украиной
18:22Концерт молодых музыкантов пройдет 15 мая в Симферопольском музучилище
18:03Возобновляется автобусный маршрут "Симферополь – Адлер Аэропорт"
17:5525 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Севастополе
17:44В Крыму отбой беспилотной опасности
17:42В Крыму известнейшие музыканты России проводят мастер-классы для детей
17:27На Украине в 333 раза выросло число жалоб на насильственную мобилизацию
17:15В Крыму водителя зажало в салоне после ДТП
Лента новостейМолния