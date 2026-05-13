В Севастополе ускорили газификацию Байдарской долины
В Севастополе газификация Байдарской долины идет с опережением сроков, завершение работ планируется уже к концу 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе газификация Байдарской долины идет с опережением сроков, завершение работ планируется уже к концу 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его информации, были построены дополнительные 500 метров газопровода высокого давления и установлен резервный шкафной пункт. В итоге к новому отопительному сезону у людей появится более экономичный источник тепла, добавил губернатор.Для удобства жителей, в Орлином открыли штаб по газификации, он расположился на втором этаже администрации. Специалисты предприятия консультируют и принимают заявки прямо на месте. Штаб работает по понедельникам и средам на протяжении всего периода подключения.Ранее Михаил Развожаев сообщал о планах по газификации сел в 2026 году.Также сообщалось, что в Крыму газифицированы еще три населенных пункта. Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в апреле произвели в селах Ивановка, Тамбовка и Заречье Нижнегорского района.
Губернатор Севастополя анонсировал газификацию села Орлиное в 2026 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе газификация Байдарской долины идет с опережением сроков, завершение работ планируется уже к концу 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В Орлином газ появится уже в этом году. Изначально подключение жилых домов к газу было запланировано на первый квартал 2027 года. Поручил подчиненным ускорить процесс и найти технические решения, чтобы пересмотреть график", – рассказал Развожаев в своем канале МАКС.
По его информации, были построены дополнительные 500 метров газопровода высокого давления и установлен резервный шкафной пункт. В итоге к новому отопительному сезону у людей появится более экономичный источник тепла, добавил губернатор.
Для удобства жителей, в Орлином открыли штаб по газификации, он расположился на втором этаже администрации. Специалисты предприятия консультируют и принимают заявки прямо на месте. Штаб работает по понедельникам и средам на протяжении всего периода подключения.
"Такие офисы уже доказали свою эффективность в Широком и Тыловом: к этому времени в селах подключили газ в более чем 35 домах, плюс свыше 130 заявок находится в работе", – уточнил Развожаев.
Ранее Михаил Развожаев сообщал
о планах по газификации сел в 2026 году.
Также сообщалось, что в Крыму газифицированы
еще три населенных пункта. Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в апреле произвели в селах Ивановка, Тамбовка и Заречье Нижнегорского района.
