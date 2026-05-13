https://crimea.ria.ru/20260513/v-sevastopole-uskorili-gazifikatsiyu-baydarskoy-doliny-1155979827.html

В Севастополе ускорили газификацию Байдарской долины

В Севастополе ускорили газификацию Байдарской долины - РИА Новости Крым, 13.05.2026

В Севастополе ускорили газификацию Байдарской долины

В Севастополе газификация Байдарской долины идет с опережением сроков, завершение работ планируется уже к концу 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T20:55

2026-05-13T20:55

2026-05-13T20:55

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

газификация крыма

михаил развожаев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150187152_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_bf5045e928f433c01f283f7d2cd4c49c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе газификация Байдарской долины идет с опережением сроков, завершение работ планируется уже к концу 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его информации, были построены дополнительные 500 метров газопровода высокого давления и установлен резервный шкафной пункт. В итоге к новому отопительному сезону у людей появится более экономичный источник тепла, добавил губернатор.Для удобства жителей, в Орлином открыли штаб по газификации, он расположился на втором этаже администрации. Специалисты предприятия консультируют и принимают заявки прямо на месте. Штаб работает по понедельникам и средам на протяжении всего периода подключения.Ранее Михаил Развожаев сообщал о планах по газификации сел в 2026 году.Также сообщалось, что в Крыму газифицированы еще три населенных пункта. Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в апреле произвели в селах Ивановка, Тамбовка и Заречье Нижнегорского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация в Крыму: еще два района получили голубое топливоКрым и Севастополь получат 53 млн рублей на подключение домов льготников к газуВ селе Дачное под Судаком появился газ

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, газификация крыма, михаил развожаев