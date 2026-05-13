В Москве запретили публиковать фото и видео последствий терактов и атак ВСУ - РИА Новости Крым, 13.05.2026
В Москве запретили публиковать фото и видео последствий терактов и атак ВСУ
Власти Москвы ввели ограничения на публикацию текстов, фото и видео последствий террористических актов, включая результаты атак беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Власти Москвы ввели ограничения на публикацию текстов, фото и видео последствий террористических актов, включая результаты атак беспилотников. Об этом сообщает официальный сайт мэра российской столицы.В мэрии пояснили, что решение принято столичной Антитеррористической комиссией в целях недопущения распространения фейков.Ограничения не коснутся информации, опубликованной Минобороны России, на официальном сайте мэра и правительства Москвы и в блогах столичного градоначальника Сергея Собянина.Средствам массовой информации, властям, иным организациям, а также гражданам запрещается распространять информацию о совершении на территории города терактов до публикации официальной информации в указанных выше источниках.Нарушителей будут штрафовать: граждан – на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.В июле 2025 года власти Крыма ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, а также мест попадания вражеских ракет и беспилотников.Аналогичное решение тогда же было принято руководством города Севастополя.Осенью 2025 года парламент Крыма принял закон о введении административной ответственности за размещение в интернете и мессенджерах фото и видео работы систем ПВО, а также последствий терактов и диверсий на территории региона. Согласно документу, штрафы составляют: для граждан – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Москве запретили публиковать фото и видео последствий терактов и атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Власти Москвы ввели ограничения на публикацию текстов, фото и видео последствий террористических актов, включая результаты атак беспилотников. Об этом сообщает официальный сайт мэра российской столицы.
"В целях обеспечения общественной безопасности в Москве вводятся ограничения на публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов, включая результаты атак беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.
В мэрии пояснили, что решение принято столичной Антитеррористической комиссией в целях недопущения распространения фейков.
Ограничения не коснутся информации, опубликованной Минобороны России, на официальном сайте мэра и правительства Москвы и в блогах столичного градоначальника Сергея Собянина.
Средствам массовой информации, властям, иным организациям, а также гражданам запрещается распространять информацию о совершении на территории города терактов до публикации официальной информации в указанных выше источниках.
"Ограничения касаются и последствий атак с применением беспилотных аппаратов и иных средств поражения, действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая критически важную инфраструктуру", – уточнили в мэрии.
Нарушителей будут штрафовать: граждан – на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.
В июле 2025 года власти Крыма ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, а также мест попадания вражеских ракет и беспилотников.
Аналогичное решение тогда же было принято руководством города Севастополя.
Осенью 2025 года парламент Крыма принял закон о введении административной ответственности за размещение в интернете и мессенджерах фото и видео работы систем ПВО, а также последствий терактов и диверсий на территории региона. Согласно документу, штрафы составляют: для граждан – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
