В Крыму подрядчик похитил на ремонте стадиона 45 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.05.2026
В Крыму подрядчик похитил на ремонте стадиона 45 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Армянске руководитель подрядной организации похитил из бюджета 45 млн рублей на строительстве стадиона. Предприниматель заключил контракт с администрацией города, однако работы выполнил частично, сообщили в пресс-службе полиции Крыма.
"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым задокументирована преступная деятельность генерального директора общества с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что гендиректор подрядной организации заключил муниципальный контракт с администрацией Армянска на выполнение капитального ремонта стадиона "Юность". В итоге мужчина предоставил поддельные документы, а часть заявленных работ так и не выполнил.
"По заключению эксперта, фактическая стоимость выполненных подрядной организацией работ составила 27 миллионов рублей. Сумма невыполненных работ превысила 45 миллионов рублей", - уточнили в пресс-службе.
Сейчас возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать иные факты преступной деятельности фигуранта, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Ранее суд удовлетворил иск прокуратуры Севастополя города о взыскании 542 миллионов рублей с подрядчика, который получил подряды на ремонт и строительство социальных объектов, а также авансовые платежи, но не выполнил работу.
