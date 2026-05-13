В Крыму подрядчик похитил на ремонте стадиона 45 млн рублей

В Армянске руководитель подрядной организации похитил из бюджета 45 млн рублей на строительстве стадиона. Предприниматель заключил контракт с администрацией...

2026-05-13T10:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Армянске руководитель подрядной организации похитил из бюджета 45 млн рублей на строительстве стадиона. Предприниматель заключил контракт с администрацией города, однако работы выполнил частично, сообщили в пресс-службе полиции Крыма."Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым задокументирована преступная деятельность генерального директора общества с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.Следствие установило, что гендиректор подрядной организации заключил муниципальный контракт с администрацией Армянска на выполнение капитального ремонта стадиона "Юность". В итоге мужчина предоставил поддельные документы, а часть заявленных работ так и не выполнил.Сейчас возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать иные факты преступной деятельности фигуранта, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.Ранее суд удовлетворил иск прокуратуры Севастополя города о взыскании 542 миллионов рублей с подрядчика, который получил подряды на ремонт и строительство социальных объектов, а также авансовые платежи, но не выполнил работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчика подозревают в мошенничестве на 3 миллиона рублейДело о хищении при ремонте Митридатских лестниц передано в судВ Крыму подрядчика подозревают в хищении 26 млн рублей на благоустройстве

