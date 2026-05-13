https://crimea.ria.ru/20260513/v-krymu-izvestneyshie-muzykanty-rossii-provodyat-master-klassy-dlya-detey-1155980369.html

В Крыму известнейшие музыканты России проводят мастер-классы для детей

В Крыму известнейшие музыканты России проводят мастер-классы для детей - РИА Новости Крым, 13.05.2026

В Крыму известнейшие музыканты России проводят мастер-классы для детей

Второй сезон мастер-классов и лекций от известных музыкантов и педагогов в Крыму организовали для учащихся музыкальных школ в рамках проекта "Чистая классика... РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T17:42

2026-05-13T17:42

2026-05-13T17:42

новости

музыка

крым

новости крыма

искусство

ольга бурова

минкульт крыма

школа

образование в крыму и севастополе

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111697/88/1116978872_0:310:2965:1978_1920x0_80_0_0_5ba4bd8c943703cd792ebe2e7ec73251.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Второй сезон мастер-классов и лекций от известных музыкантов и педагогов в Крыму организовали для учащихся музыкальных школ в рамках проекта "Чистая классика молодым талантам новых регионов".Этот музыкально-просветительский проект проходит как на Донбассе, так и в Крыму. Он направлен на возвращение системы музыкального образования исторических регионов к российской академической традиции и повышения интереса местных жителей к классической музыке. В рамках проекта в регионах проходят концерты российской и мировой классической музыки и мастер-классы ведущих музыкантов, заслуженных артистов России в школах искусств. По итогам участия в мастер-классах лучшие молодые исполнители вместе с наставниками выступят в специальном гала-концерте.В этот раз в Крым приехали первая флейта оркестра Большого театра России Николай Попов, скрипач, один из учредителей и лидеров камерного оркестра "Концертино" Николай Красников, альт камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Антон Кулапов, первая виолончель оперного театра "Геликон" Виктор Козодов, заслуженная артистка России, солистка Росконцерта, меццо-сопрано Наталья Савинова и пианист, заслуженный артист России, руководитель проекта "Чистая классика – молодым талантам новых регионов" Виктор Ямпольский.При этом он отметил, что все приглашенные мэтры с большим удовольствием приняли предложение участвовать в проекте на исторических территориях:Ямпольский убежден, что страны с высокой доступностью классической музыки, концертов и образования имеют наибольший уровень креативности населения."Китай, Южная и Северная Корея, Япония взяли советскую и российскую систему музыкального образования за основу. В ней особенность такая, что занятия музыкой — не для элиты общества, а для всех. Прошло 30—40 лет, и эти страны стали лидерами в области креативных индустрий. Это не случайно, потому что приобщение к классической музыке дает более гармоничное развитие личности, человек развивается комплексно и способен на нестандартное мышление", - уверен музыкант.В свою очередь первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова привела статистику, что в настоящий момент в Крыму работают 64 детских школы искусств, в которых занимается 16 428 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Чистая классика": российские артисты выступят в музыкальных школах КрымаВо дворцах, храмах и музеях: где летом пройдут концерты камерного оркестраМузыкальные горизонты: классика объединяет таланты

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, музыка, крым, новости крыма, искусство , ольга бурова, минкульт крыма, школа, образование в крыму и севастополе