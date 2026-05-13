В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса

2026-05-13T13:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По мнению пресс-секретаря российского лидера, переговоры по украинскому урегулированию неизбежно будут очень сложными, со множеством важных деталей."Стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей", - сказал он.Москва на постоянной основе продолжает контакты с Вашингтоном по теме украинского кризиса."Что касается контактов, то мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе", - заключил Песков.

