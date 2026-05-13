Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260513/v-kremle-prizvali-zelenskogo-vyvesti-voyska-iz-donbassa-1155970080.html
В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса
В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса - РИА Новости Крым, 13.05.2026
В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса
Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта. Об этом... РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T13:57
2026-05-13T13:57
кремль
дмитрий песков
новости сво
владимир зеленский
события в донбассе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1c/1154701963_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6e82e7e23d76e241daa3ed30c10c86b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По мнению пресс-секретаря российского лидера, переговоры по украинскому урегулированию неизбежно будут очень сложными, со множеством важных деталей."Стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей", - сказал он.Москва на постоянной основе продолжает контакты с Вашингтоном по теме украинского кризиса."Что касается контактов, то мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе", - заключил Песков. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Украине "аэропортное перемирие" с РоссиейУкраине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народаЛавров сделал заявление о переговорах по Украине
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1c/1154701963_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_7615cef2dbfef0d96f9a8b200fbc90c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кремль, дмитрий песков, новости сво, владимир зеленский, события в донбассе
В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса

В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса ради мира

13:57 13.05.2026
 
© AP Photo Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© AP Photo Suzanne Plunkett
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом министерства иностранных дел Российской Федерации, Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов", - цитирует его РИА Новости.
По мнению пресс-секретаря российского лидера, переговоры по украинскому урегулированию неизбежно будут очень сложными, со множеством важных деталей.
"Стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей", - сказал он.
Москва на постоянной основе продолжает контакты с Вашингтоном по теме украинского кризиса.
"Что касается контактов, то мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе", - заключил Песков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зачем Украине "аэропортное перемирие" с Россией
Украине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народа
Лавров сделал заявление о переговорах по Украине
 
КремльДмитрий ПесковНовости СВОВладимир ЗеленскийСобытия в Донбассе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:38Принят закон об использовании ВС РФ для защиты своих граждан за рубежом
14:33Над Крымом отработала ПВО
14:27Страшные потери Киева растут – армия России идет вперед
14:19Есть ли риски распространения холеры в Крыму
14:13Сколько крымских детей отдохнут в местных лагерях и санаториях
14:04Все поезда "Таврия" вернулись в график после перекрытия Крымского моста
13:57В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса
13:52Симферополь частично обесточен
13:40На пункте пропуска "Джанкой" изменилась схема движения для грузовиков
13:32ПВО сбила ракету "Нептун" и 572 украинских беспилотника
13:24ФСБ задержала двоих жителей Новороссийска за передачу данных Украине
13:16"Сармат" гарантировал России мировое лидерство на десятилетия вперед - СМИ
13:06В Анапе экс-замначальника райотдела пойдет под суд за крупную взятку
12:53В Симферополе посетители закормили лебедя хлебом – птица едва не погибла
12:42Две женщины погибли от ударов вражеских БПЛА в Херсонской области
12:17Пожар на предприятии после атаки ВСУ на Кубань потушили
12:0740 тысяч за права: в Севастополе задержан автоинструктор-аферист
11:53Три тонны опасного мяса курицы изъяли на Кубани
11:40Пожар произошел в многоквартирном доме в Феодосии
11:319-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года
Лента новостейМолния