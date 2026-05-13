В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса
Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта. Об этом... РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T13:57
В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса ради мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом министерства иностранных дел Российской Федерации, Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов", - цитирует его РИА Новости.
По мнению пресс-секретаря российского лидера, переговоры по украинскому урегулированию неизбежно будут очень сложными, со множеством важных деталей.
"Стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей", - сказал он.
Москва на постоянной основе продолжает контакты с Вашингтоном по теме украинского кризиса.
"Что касается контактов, то мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе", - заключил Песков.
