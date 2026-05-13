https://crimea.ria.ru/20260513/v-anape-eks-zamnachalnika-rayotdela-poydet-pod-sud-za-krupnuyu-vzyatku-1155967244.html

В Анапе экс-замначальника райотдела пойдет под суд за крупную взятку

В Анапе экс-замначальника райотдела пойдет под суд за крупную взятку - РИА Новости Крым, 13.05.2026

В Анапе экс-замначальника райотдела пойдет под суд за крупную взятку

В Анапе бывший заместитель начальника районного отдела полиции обвиняется в получении взятки в 2,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по... РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T13:06

2026-05-13T13:06

2026-05-13T13:06

анапа

краснодарский край

новости

взятка

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5b7f1374f5b56248ce20c467e047dc0e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Анапе бывший заместитель начальника районного отдела полиции обвиняется в получении взятки в 2,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Краснодарскому краю.Следствие установило, что в 2024 году к замначальнику райотдела обратился адвокат с просьбой содействия его знакомому – фигуранту уголовного дела, за вознаграждение. Вначале полицейский потребовал взятку в размере 1,2 млн рублей. Однако затем увеличил сумму до 2,2 млн рублей.Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела действиям взяткодателя и адвоката также будет дана правовая оценка.Сейчас фигурант заключен под стражу. По месту его жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, мобильные телефоны и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.Ранее Главное военное следственное управление Следкома России направило в суд материалы дела о хищении при выполнении государственного контракта в девятом лечебно-диагностическом центре (ЛДЦ) Минобороны России. В мошенничестве обвиняются бывший сотрудник лечебно-диагностического центра, представитель и коммерческий директор двух коммерческих фирм, предприниматель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Кубани "похоронила" сына за выплату в 2,2 млн рублейВ Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взяткиЭкс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взятку

анапа

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, краснодарский край, новости, взятка