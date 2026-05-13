В Анапе экс-замначальника райотдела пойдет под суд за крупную взятку
В Анапе бывший замначальника райотдела обвиняется в получении взятки в 2,2 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Анапе бывший заместитель начальника районного отдела полиции обвиняется в получении взятки в 2,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по городу Анапа СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по материалам краевого управления ФСБ России, бывшему заместителю начальника ОМВД России по Анапе - начальнику следственного отдела предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в 2024 году к замначальнику райотдела обратился адвокат с просьбой содействия его знакомому – фигуранту уголовного дела, за вознаграждение. Вначале полицейский потребовал взятку в размере 1,2 млн рублей. Однако затем увеличил сумму до 2,2 млн рублей.
"Согласно достигнутой договоренности, сотрудник полиции получил взятку в обозначенной сумме, а действия подозреваемого были переквалифицированы на менее тяжкую статью и в отношении него была избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества", - пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела действиям взяткодателя и адвоката также будет дана правовая оценка.
Сейчас фигурант заключен под стражу. По месту его жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, мобильные телефоны и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
Ранее Главное военное следственное управление Следкома России направило в суд
материалы дела о хищении при выполнении государственного контракта в девятом лечебно-диагностическом центре (ЛДЦ) Минобороны России. В мошенничестве обвиняются бывший сотрудник лечебно-диагностического центра, представитель и коммерческий директор двух коммерческих фирм, предприниматель.
