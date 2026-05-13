Уничтожили огнем: ВСУ атаковали мирных в Белгородской области - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Уничтожили огнем: ВСУ атаковали мирных в Белгородской области
Четверо мирных жителей ранены при беспилотных ударах ВСУ в Белгородской области. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.05.2026
15:40 13.05.2026 (обновлено: 15:49 13.05.2026)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей ранены при беспилотных ударах ВСУ в Белгородской области. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По данным главы региона, в селе Бессоновка ударом дрона по легковому автомобилю ранены двое сотрудников сельхозпредприятия.
"Один из пострадавших в тяжелом состоянии, у него множественные осколочные ранения головы, шеи, спины и рук. У второго мужчины множественные осколочные ранения рук, ног, головы, шеи и грудной клетки. Автомобиль уничтожен огнем", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Обоих мужчин и еще одного их коллегу, получившего ранения головы и спины, доставили в областную клиническую больницу. Кроме того, при ударе по легковому авто в поселке Разумное водитель получил ранение живота – он также госпитализирован. В ряде других сел региона повреждены жилые дома и гражданские автомобили.
