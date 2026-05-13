Рейтинг@Mail.ru
Умер телеведущий Владимир Молчанов - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260513/umer-televeduschiy-vladimir-molchanov-1155957426.html
Умер телеведущий Владимир Молчанов
Умер телеведущий Владимир Молчанов - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Умер телеведущий Владимир Молчанов
После продолжительной болезни ушел из жизни советский и российский журналист, автор и ведущий программы "До и после полуночи" Владимир Молчанов. Ему было 75... РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T07:38
2026-05-13T07:38
утраты
сми
журналистика
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155957300_0:0:1728:972_1920x0_80_0_0_39b2ef7b8c896b8c0c87a9ce058d3528.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. После продолжительной болезни ушел из жизни советский и российский журналист, автор и ведущий программы "До и после полуночи" Владимир Молчанов. Ему было 75 лет. Об этом написал в своем Telegram-канале коллега и друг усопшего Юрий Рост.Владимир Молчанов был сотрудником Агентства печати "Новости" (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Также он работал в редакции программы "Время" комментатором международного отдела.В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", которая стала одной из самых популярных в период "перестройки".В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с "До и после полуночи" вел программы "Время" и "90 (потом 120) минут". С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК.Награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России "Золотое перо России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155957300_0:0:1728:1296_1920x0_80_0_0_d3b7c3a6a8f60bf31eb5de79f0b10052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, сми, журналистика, общество
Умер телеведущий Владимир Молчанов

Умер автор и ведущий программы "До и после полуночи" Владимир Молчанов

07:38 13.05.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий и журналист Владимир Молчанов
Телеведущий и журналист Владимир Молчанов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. После продолжительной болезни ушел из жизни советский и российский журналист, автор и ведущий программы "До и после полуночи" Владимир Молчанов. Ему было 75 лет. Об этом написал в своем Telegram-канале коллега и друг усопшего Юрий Рост.
"Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг . Потеря велика и невосполнима", — написал журналист.
Владимир Молчанов был сотрудником Агентства печати "Новости" (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Также он работал в редакции программы "Время" комментатором международного отдела.
В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", которая стала одной из самых популярных в период "перестройки".
В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с "До и после полуночи" вел программы "Время" и "90 (потом 120) минут". С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК.
Награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России "Золотое перо России".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
УтратыСМИЖурналистикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:31В трех областях России школьников перевели на дистант из-за дронов ВСУ
08:23Рейд в Севастополе закрыли
08:12Шесть поездов в Крым и из Крыма задерживают в пути
08:01Боевая сила на юге России – инфографика ко Дню рождения Черноморского флота
07:38Умер телеведущий Владимир Молчанов
07:19286 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
07:07Новый виток эскалации вокруг Ирана однозначно будет – мнение
06:32Массированную атаку отражают в Ростовской области – что известно
06:19ВСУ атаковали Кубань – ранены два человека
06:17Крымский мост был закрыт ночью – обстановка сейчас
06:06Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете
00:01Майские грозы обрушатся на Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 13 мая
22:59Конец СВО и стрельба в школе на Кубани – главное за день
22:42Умерьте пыл: в Крыму дали совет властям ФРГ насчет Украины
22:42В Севастополе мошенники начали обманывать молодых людей
22:30Налоговые рейды на майские – в Крыму выявили десятки нарушителей
22:16Мотоциклист насмерть сбил пешехода и сам впал в кому после ДТП в Краснодаре
22:04Трамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине
21:56По 300 тысяч на брата: крымчане за неделю отдали 12 млн рублей аферистам
Лента новостейМолния