Умер телеведущий Владимир Молчанов
После продолжительной болезни ушел из жизни советский и российский журналист, автор и ведущий программы "До и после полуночи" Владимир Молчанов. Ему было 75...
2026-05-13T07:38
утраты
сми
журналистика
общество
Умер автор и ведущий программы "До и после полуночи" Владимир Молчанов
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. После продолжительной болезни ушел из жизни советский и российский журналист, автор и ведущий программы "До и после полуночи" Владимир Молчанов. Ему было 75 лет. Об этом написал в своем Telegram-канале коллега и друг усопшего Юрий Рост.
"Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг . Потеря велика и невосполнима", — написал журналист.
Владимир Молчанов был сотрудником Агентства печати "Новости" (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Также он работал в редакции программы "Время" комментатором международного отдела.
В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", которая стала одной из самых популярных в период "перестройки".
В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с "До и после полуночи" вел программы "Время" и "90 (потом 120) минут". С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК.
Награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России "Золотое перо России".
