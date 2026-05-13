https://crimea.ria.ru/20260513/umer-televeduschiy-vladimir-molchanov-1155957426.html

Умер телеведущий Владимир Молчанов

Умер телеведущий Владимир Молчанов - РИА Новости Крым, 13.05.2026

Умер телеведущий Владимир Молчанов

После продолжительной болезни ушел из жизни советский и российский журналист, автор и ведущий программы "До и после полуночи" Владимир Молчанов. Ему было 75... РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T07:38

2026-05-13T07:38

2026-05-13T07:38

утраты

сми

журналистика

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155957300_0:0:1728:972_1920x0_80_0_0_39b2ef7b8c896b8c0c87a9ce058d3528.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. После продолжительной болезни ушел из жизни советский и российский журналист, автор и ведущий программы "До и после полуночи" Владимир Молчанов. Ему было 75 лет. Об этом написал в своем Telegram-канале коллега и друг усопшего Юрий Рост.Владимир Молчанов был сотрудником Агентства печати "Новости" (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Также он работал в редакции программы "Время" комментатором международного отдела.В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", которая стала одной из самых популярных в период "перестройки".В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с "До и после полуночи" вел программы "Время" и "90 (потом 120) минут". С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК.Награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России "Золотое перо России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, сми, журналистика, общество