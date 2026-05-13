Удары по Украине сегодня: блэкаут наступил в шести областях - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Удары по Украине сегодня: блэкаут наступил в шести областях
В Днепропетровской и Харьковской областях Украины разбита железнодорожная инфраструктура, а в Одессе поврежден порт. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Днепропетровской и Харьковской областях Украины разбита железнодорожная инфраструктура, а в Одессе поврежден порт. Об этом сообщил Владимир Зеленский.По его данным, взрывы гремели в 14 украинских областях. По информации Укрэнерго, в шести областях утром в среду нет света из-за повреждения энергетической инфраструктуры. После серии взрывов в среду обесточены потребители в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Минувшей ночью на фоне воздушной тревоги в Полтавской области взрывы гремели в Полтаве, сообщил секретарь полтавского городского совета Катерина Ямщикова.Также громко было в Харькове.5 мая четыре области Украины частично оставались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры.4 мая сообщалось, что в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, повреждена инфраструктура и энергетика. В Черниговской области был поврежден энергетический объект. В результате обесточены более 14 тысяч абонентов в Новгород-Северском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10:57 13.05.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные работают на месте взрывов
Украинские пожарные работают на месте взрывов
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Днепропетровской и Харьковской областях Украины разбита железнодорожная инфраструктура, а в Одессе поврежден порт. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
"Сегодня ночью били по железнодорожной инфраструктуре на Днепровщине и Харьковщине, портовой инфраструктуре в Одессе, энергетике на Полтавщине", - написал он в своем Telegram-канале.
По его данным, взрывы гремели в 14 украинских областях.
По информации Укрэнерго, в шести областях утром в среду нет света из-за повреждения энергетической инфраструктуры. После серии взрывов в среду обесточены потребители в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Минувшей ночью на фоне воздушной тревоги в Полтавской области взрывы гремели в Полтаве, сообщил секретарь полтавского городского совета Катерина Ямщикова.
Также громко было в Харькове.
5 мая четыре области Украины частично оставались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
4 мая сообщалось, что в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, повреждена инфраструктура и энергетика. В Черниговской области был поврежден энергетический объект. В результате обесточены более 14 тысяч абонентов в Новгород-Северском районе.
