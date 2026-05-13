Рейтинг@Mail.ru
Три тонны опасного мяса курицы изъяли на Кубани - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260513/tri-tonny-opasnogo-myasa-kuritsy-izyali-na-kubani-1155964850.html
Три тонны опасного мяса курицы изъяли на Кубани
Три тонны опасного мяса курицы изъяли на Кубани - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Три тонны опасного мяса курицы изъяли на Кубани
В Краснодарском крае полицейские задержали фургон с немаркированным мясом курицы, которое везли из Кабардино-Балкарии в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T11:53
2026-05-13T11:53
кубань
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
происшествия
мясо
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155964330_0:162:727:571_1920x0_80_0_0_75281aef6dd24d86a8d2e27697d1a6b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае полицейские задержали фургон с немаркированным мясом курицы, которое везли из Кабардино-Балкарии в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.Сейчас продукция находится на изолированном хранении, решается вопрос о ее утилизации.Ранее 350 килограммов опасной копченой и соленой рыбы, а также красной икры изъяли полицейские в Армавире. Скумбрию, корюшку, кальмара, кету и семгу, которые оказались незаконным товаром, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукцииНа ярмарках Крыма обнаружили опасные продуктыВ Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155964330_0:94:727:639_1920x0_80_0_0_4aed567aeca23fca5bd008df4cbee174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, мясо, новости
Три тонны опасного мяса курицы изъяли на Кубани

На Кубани полиция задержала фургон с тремя тоннами мяса птицы без маркировки

11:53 13.05.2026
 
© Полиция Кубани в МАКСНа Кубани изъяли 3 тонны курицы без документов
На Кубани изъяли 3 тонны курицы без документов
© Полиция Кубани в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае полицейские задержали фургон с немаркированным мясом курицы, которое везли из Кабардино-Балкарии в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.
"На стационарном посту ДПС "Успенский" полицейские остановили фургон "Газель". В ходе проверки в кузове обнаружили более 3 тонн замороженного мяса птицы без обязательной маркировки", - говорится в сообщении.
Сейчас продукция находится на изолированном хранении, решается вопрос о ее утилизации.
Ранее 350 килограммов опасной копченой и соленой рыбы, а также красной икры изъяли полицейские в Армавире. Скумбрию, корюшку, кальмара, кету и семгу, которые оказались незаконным товаром, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукции
На ярмарках Крыма обнаружили опасные продукты
В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов
 
КубаньКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краюПроисшествияМясоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:38Принят закон об использовании ВС РФ для защиты своих граждан за рубежом
14:33Над Крымом отработала ПВО
14:27Страшные потери Киева растут – армия России идет вперед
14:19Есть ли риски распространения холеры в Крыму
14:13Сколько крымских детей отдохнут в местных лагерях и санаториях
14:04Все поезда "Таврия" вернулись в график после перекрытия Крымского моста
13:57В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса
13:52Симферополь частично обесточен
13:40На пункте пропуска "Джанкой" изменилась схема движения для грузовиков
13:32ПВО сбила ракету "Нептун" и 572 украинских беспилотника
13:24ФСБ задержала двоих жителей Новороссийска за передачу данных Украине
13:16"Сармат" гарантировал России мировое лидерство на десятилетия вперед - СМИ
13:06В Анапе экс-замначальника райотдела пойдет под суд за крупную взятку
12:53В Симферополе посетители закормили лебедя хлебом – птица едва не погибла
12:42Две женщины погибли от ударов вражеских БПЛА в Херсонской области
12:17Пожар на предприятии после атаки ВСУ на Кубань потушили
12:0740 тысяч за права: в Севастополе задержан автоинструктор-аферист
11:53Три тонны опасного мяса курицы изъяли на Кубани
11:40Пожар произошел в многоквартирном доме в Феодосии
11:319-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года
Лента новостейМолния