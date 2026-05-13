Страшные потери Киева растут – армия России идет вперед - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Страшные потери Киева растут – армия России идет вперед
Российские военные продолжили продвижение в зоне спецоперации и уничтожили за сутки еще 1060 боевиков ВСУ, а также вражескую технику и вооружения. Об этом... РИА Новости Крым, 13.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Российские военные продолжили продвижение в зоне спецоперации и уничтожили за сутки еще 1060 боевиков ВСУ, а также вражескую технику и вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в среду.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 13 мая 2026 годаСводка Минобороны из зоны СВО за 13 мая 2026 года
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 210 боевиков и 16 автомобилей.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, ликвидировала до 150 военных ВСУ, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы.
Бойцы "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 70 боевиков, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 человек, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 270 солдат, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили более 50 украинских неонацистов, 18 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, места сборки, хранения, запуска вражеских дронов, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 572 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 145 568 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 279 танков и других боевых бронированных машин, 1 718 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 897 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 482 единицы специальной военной автомобильной техники.
