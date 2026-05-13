США хотят контролировать транзит газа из России и нефть - Лавров - РИА Новости Крым, 13.05.2026
США хотят контролировать транзит газа из России и нефть - Лавров
США хотят контролировать транзит газа из России и нефть - Лавров

Вашингтон намерен контролировать транзит газа из РФ в Европу через Украину - Лавров

Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Вашингтон не скрывают, что хотел бы контролировать транзит российского газа в Европу через Украину, заявил глава МИД России Сергей Лавров, обозначив, что США стремятся "забрать под себя все мало-мальски значимые энергетические маршруты".
"Они (США - ред.) хотят и открыто об этом говорили - забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу, чтобы контролировать и эти потоки", - сказал он в интервью каналу RT India, пишет РИА Новости.
По словам Лаврова, цель США "абсолютно очевидна", и она заключается в стремлении "забрать под себя все мало-мальски значимые энергетические маршруты". В том числе поэтому американская сторона пытается также взять под контроль сотрудничество в нефтяной сфере, которое Венесуэла ранее вела с российской "Роснефтью".
"Если посмотреть на другие части света, я упомянул Венесуэлу, с которой сотрудничала ГК "Роснефть". Сейчас американцы хотят это сотрудничество под себя забрать. Едва ли это уже будет равноправным сотрудничеством", - сказал он журналистам.
Венесуэла сотрудничает с США, ее национальная нефтяная компания выстраивает свою дальнейшую деятельность в координации с Вашингтоном, обозначил Лавров.
В начале января 2026 года США провели операцию, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле были атакованы с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле. После этого по результатам контактов на различных уровнях Вашингтон и Каракас начали восстанавливать отношения во всех сферах.
Совет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.
