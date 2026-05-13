https://crimea.ria.ru/20260513/ssha-khotyat-kontrolirovat-tranzit-gaza-iz-rossii-i-neft---lavrov-1155959270.html

США хотят контролировать транзит газа из России и нефть - Лавров

США хотят контролировать транзит газа из России и нефть - Лавров - РИА Новости Крым, 13.05.2026

США хотят контролировать транзит газа из России и нефть - Лавров

Вашингтон не скрывают, что хотел бы контролировать транзит российского газа в Европу через Украину, заявил глава МИД России Сергей Лавров, обозначив, что США... РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T09:30

2026-05-13T09:30

2026-05-13T09:30

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сша

политика

газ

экономика

россия

нефть

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124950144_0:268:3078:1999_1920x0_80_0_0_267135462ec8d0978fca6c19d3129046.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Вашингтон не скрывают, что хотел бы контролировать транзит российского газа в Европу через Украину, заявил глава МИД России Сергей Лавров, обозначив, что США стремятся "забрать под себя все мало-мальски значимые энергетические маршруты".По словам Лаврова, цель США "абсолютно очевидна", и она заключается в стремлении "забрать под себя все мало-мальски значимые энергетические маршруты". В том числе поэтому американская сторона пытается также взять под контроль сотрудничество в нефтяной сфере, которое Венесуэла ранее вела с российской "Роснефтью"."Если посмотреть на другие части света, я упомянул Венесуэлу, с которой сотрудничала ГК "Роснефть". Сейчас американцы хотят это сотрудничество под себя забрать. Едва ли это уже будет равноправным сотрудничеством", - сказал он журналистам.Венесуэла сотрудничает с США, ее национальная нефтяная компания выстраивает свою дальнейшую деятельность в координации с Вашингтоном, обозначил Лавров.В начале января 2026 года США провели операцию, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле были атакованы с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле. После этого по результатам контактов на различных уровнях Вашингтон и Каракас начали восстанавливать отношения во всех сферах.Совет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Что встреча Путина с главой МИД Ирана может изменить на Ближнем ВостокеСловакия оспорит в суде запрет ЕС на импорт российского газаМудрая обезьяна атакует: как запрет Китая на санкции США может уничтожить Штаты

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, политика, газ, экономика, россия, нефть