https://crimea.ria.ru/20260513/slovakiya-zakryla-granitsu-s-ukrainoy-1155984997.html
Словакия закрыла границу с Украиной
Словакия закрыла границу с Украиной - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Словакия закрыла границу с Украиной
Словакия закрыла все переходы на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой финансовое управление республики. РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T18:39
2026-05-13T18:39
2026-05-13T18:39
новости
украина
граница
словакия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111759/67/1117596700_0:104:1354:866_1920x0_80_0_0_bc2d8cf020febba44dc5233f6cf0d61e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Словакия закрыла все переходы на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой финансовое управление республики.Другие подробности принятого решения не приводятся.Президент Словакии Петер Пеллегрини накануне по итогам встречи с лидерами Чехии и Австрии заявил о необходимости налаживания диалога между Евросоюзом и Россией. Он также согласился с мнением, что необходимо найти представителя ЕС, который представлял бы Брюссель на таких переговорах с Москвой. По словам Пеллегрини, это будет непросто, но в противном случае Европа останется лишь пассивным наблюдателем переговоров России, Украины и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фицо: я жду от политиков ЕС расспросов о переговорах с ПутинымКонфликт на Украине близится к завершению – ФицоВойна внутри Европы без участия России: кто мутит воду на континенте
украина
словакия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111759/67/1117596700_0:122:1421:1188_1920x0_80_0_0_78c675bf186c0e7eb3dc9b0381c35fb3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, украина, граница, словакия
Словакия закрыла границу с Украиной
Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Словакия закрыла все переходы на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой финансовое управление республики.
"По соображениям безопасности сегодня с 15:00 (16:00 мск – ред.) до уведомления закрыты все пограничные переходы на границе с Украиной", – говорится в сообщении.
Другие подробности принятого решения не приводятся.
Президент Словакии Петер Пеллегрини накануне по итогам встречи с лидерами Чехии и Австрии заявил о необходимости налаживания диалога между Евросоюзом и Россией. Он также согласился с мнением, что необходимо найти представителя ЕС, который представлял бы Брюссель на таких переговорах с Москвой. По словам Пеллегрини, это будет непросто, но в противном случае Европа останется лишь пассивным наблюдателем переговоров России, Украины и США.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: