Словакия закрыла границу с Украиной

Словакия закрыла все переходы на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой финансовое управление республики. РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T18:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Словакия закрыла все переходы на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой финансовое управление республики.Другие подробности принятого решения не приводятся.Президент Словакии Петер Пеллегрини накануне по итогам встречи с лидерами Чехии и Австрии заявил о необходимости налаживания диалога между Евросоюзом и Россией. Он также согласился с мнением, что необходимо найти представителя ЕС, который представлял бы Брюссель на таких переговорах с Москвой. По словам Пеллегрини, это будет непросто, но в противном случае Европа останется лишь пассивным наблюдателем переговоров России, Украины и США.

