Рейтинг@Mail.ru
Словакия закрыла границу с Украиной - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260513/slovakiya-zakryla-granitsu-s-ukrainoy-1155984997.html
Словакия закрыла границу с Украиной
Словакия закрыла границу с Украиной - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Словакия закрыла границу с Украиной
Словакия закрыла все переходы на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой финансовое управление республики. РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T18:39
2026-05-13T18:39
новости
украина
граница
словакия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111759/67/1117596700_0:104:1354:866_1920x0_80_0_0_bc2d8cf020febba44dc5233f6cf0d61e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Словакия закрыла все переходы на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой финансовое управление республики.Другие подробности принятого решения не приводятся.Президент Словакии Петер Пеллегрини накануне по итогам встречи с лидерами Чехии и Австрии заявил о необходимости налаживания диалога между Евросоюзом и Россией. Он также согласился с мнением, что необходимо найти представителя ЕС, который представлял бы Брюссель на таких переговорах с Москвой. По словам Пеллегрини, это будет непросто, но в противном случае Европа останется лишь пассивным наблюдателем переговоров России, Украины и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фицо: я жду от политиков ЕС расспросов о переговорах с ПутинымКонфликт на Украине близится к завершению – ФицоВойна внутри Европы без участия России: кто мутит воду на континенте
украина
словакия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111759/67/1117596700_0:122:1421:1188_1920x0_80_0_0_78c675bf186c0e7eb3dc9b0381c35fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, граница, словакия
Словакия закрыла границу с Украиной

Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной

18:39 13.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Словакии и ЕС
Флаги Словакии и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Словакия закрыла все переходы на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой финансовое управление республики.
"По соображениям безопасности сегодня с 15:00 (16:00 мск – ред.) до уведомления закрыты все пограничные переходы на границе с Украиной", – говорится в сообщении.
Другие подробности принятого решения не приводятся.
Президент Словакии Петер Пеллегрини накануне по итогам встречи с лидерами Чехии и Австрии заявил о необходимости налаживания диалога между Евросоюзом и Россией. Он также согласился с мнением, что необходимо найти представителя ЕС, который представлял бы Брюссель на таких переговорах с Москвой. По словам Пеллегрини, это будет непросто, но в противном случае Европа останется лишь пассивным наблюдателем переговоров России, Украины и США.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Фицо: я жду от политиков ЕС расспросов о переговорах с Путиным
Конфликт на Украине близится к завершению – Фицо
Война внутри Европы без участия России: кто мутит воду на континенте
 
НовостиУкраинаГраницаСловакия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28Путин назначил новых глав Белгородской и Брянской областей
19:10Восьмилетний ребенок умер в частном медцентре на Кубани
18:50В Москве запретили публиковать фото и видео последствий терактов и атак ВСУ
18:39Словакия закрыла границу с Украиной
18:22Концерт молодых музыкантов пройдет 15 мая в Симферопольском музучилище
18:03Возобновляется автобусный маршрут "Симферополь – Адлер Аэропорт"
17:5525 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Севастополе
17:44В Крыму отбой беспилотной опасности
17:42В Крыму известнейшие музыканты России проводят мастер-классы для детей
17:27На Украине в 333 раза выросло число жалоб на насильственную мобилизацию
17:15В Крыму водителя зажало в салоне после ДТП
17:03Путин заявил о создании неуязвимых ракетных комплексов
16:50Баллистические неядерные комплексы ракет применялись в ходе СВО – Путин
16:38Великий князь и святой полководец – к 805-летию Александра Невского
16:28Иностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство
16:17Крымский мост сейчас: обстановка на транспортном переходе
16:13В Крыму работает ПВО
16:04Госдума приняла новый закон об отпусках для военных и их родственников
15:49Крымчанин застрелил знакомого из карабина – дело ушло в суд
15:40Уничтожили огнем: ВСУ атаковали мирных в Белгородской области
Лента новостейМолния