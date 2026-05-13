Сколько крымских детей отдохнут в местных лагерях и санаториях
В текущем году в Крыму планируется оздоровить свыше 61 тысячи детей, живущих в республике. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила начальник управления
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В текущем году в Крыму планируется оздоровить свыше 61 тысячи детей, живущих в республике. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила начальник управления допобразования, воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобразования республики Александра Шелухина."В текущем году мы планируем охватить отдыхом и оздоровлением более 61 тысячи крымских детей. Соответственно, всеми видами отдыха, оздоровления, временного трудоустройства - до 200 тысяч детей Республики Крым, это около 86%", - сказала Шелухина, уточнив, что эти цифры находятся на уровне показателей прошлых лет.По ее словам, в реестр уже включили 50 загородных детских лагерей, 380 – с дневным пребыванием, а также 18 лагерей труда и отдыха.При этом за счет средств бюджета Республики Крым в текущем году планируют приобрести 17 200 путевок на 894 миллиона рублей. Кроме того, в республике есть государственные учреждения отдыха и оздоровления, подведомственные министерству, которые функционируют в рамках государственного задания, на эти цели запланировано 338 млн рублей, уточнила Шелухина."В муниципальных бюджетах на отдых и оздоровление заложено более 313 миллионов рублей. Также на санаторно-курортное лечение предусмотрены средства у минздрава, и мы планируем привлечь из внебюджетных источников более 50 миллионов рублей", - добавила представитель регионального минобразования.В соответствии с законом об оздоровлении, определена 21 льготная категория детей, которые имеют право на получение отдыха и оздоровления за счет средств бюджета республики. Так, в этом сезоне планируется оздоровить 100% детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, до 100% детей-участников СВО, 100% детей, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики. А также до 70% детей из малообеспеченных семей и до 45% детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, перечислила Шелухина.В этом году в России в летней оздоровительной кампании будет задействовано более 40 тысяч организаций, что позволит принять 5,75 млн детей. В прошлом году в Крыму работали 366 лагерей: 315 дневного пребывания, 33 загородных и 18 труда и отдыха. В прошлом году в Крыму отдохнули 190 тысяч детей, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Ранее министр образования республики Валентина Лаврик заверила, что в Крыму делают все для гарантированной безопасности детского отдыха. При этом ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность детей на отдыхе в Крыму – поручения правительства РоссииОтдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей РоссииГлава Роспотребнадзора проверила безопасность детского отдыха в "Артеке"
В Крыму летом планируют оздоровить 61 тысячу детей из республики
"На финансовое обеспечение детской оздоровительной компании из всех источников финансирования, в том числе внебюджетных средств, запланировано 2 млрд 234 миллиона рублей. Из них 1 млрд 546 миллионов пойдут непосредственно на мероприятия по отдыху и оздоровлению", - сообщила она.
