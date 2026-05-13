Рейтинг@Mail.ru
Сколько крымских детей отдохнут в местных лагерях и санаториях - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260513/skolko-krymskikh-detey-otdokhnut-v-mestnykh-lageryakh-i-sanatoriyakh-1155967921.html
Сколько крымских детей отдохнут в местных лагерях и санаториях
Сколько крымских детей отдохнут в местных лагерях и санаториях - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Сколько крымских детей отдохнут в местных лагерях и санаториях
В текущем году в Крыму планируется оздоровить свыше 61 тысячи детей, живущих в республике. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила начальник управления РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T14:13
2026-05-13T14:13
отдых
отдых в крыму
детский отдых
минобраз крыма
дети
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137760926_0:43:1706:1003_1920x0_80_0_0_7a15c5bbd7132aca94ae9270f5aa211f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В текущем году в Крыму планируется оздоровить свыше 61 тысячи детей, живущих в республике. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила начальник управления допобразования, воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобразования республики Александра Шелухина."В текущем году мы планируем охватить отдыхом и оздоровлением более 61 тысячи крымских детей. Соответственно, всеми видами отдыха, оздоровления, временного трудоустройства - до 200 тысяч детей Республики Крым, это около 86%", - сказала Шелухина, уточнив, что эти цифры находятся на уровне показателей прошлых лет.По ее словам, в реестр уже включили 50 загородных детских лагерей, 380 – с дневным пребыванием, а также 18 лагерей труда и отдыха.При этом за счет средств бюджета Республики Крым в текущем году планируют приобрести 17 200 путевок на 894 миллиона рублей. Кроме того, в республике есть государственные учреждения отдыха и оздоровления, подведомственные министерству, которые функционируют в рамках государственного задания, на эти цели запланировано 338 млн рублей, уточнила Шелухина."В муниципальных бюджетах на отдых и оздоровление заложено более 313 миллионов рублей. Также на санаторно-курортное лечение предусмотрены средства у минздрава, и мы планируем привлечь из внебюджетных источников более 50 миллионов рублей", - добавила представитель регионального минобразования.В соответствии с законом об оздоровлении, определена 21 льготная категория детей, которые имеют право на получение отдыха и оздоровления за счет средств бюджета республики. Так, в этом сезоне планируется оздоровить 100% детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, до 100% детей-участников СВО, 100% детей, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики. А также до 70% детей из малообеспеченных семей и до 45% детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, перечислила Шелухина.В этом году в России в летней оздоровительной кампании будет задействовано более 40 тысяч организаций, что позволит принять 5,75 млн детей. В прошлом году в Крыму работали 366 лагерей: 315 дневного пребывания, 33 загородных и 18 труда и отдыха. В прошлом году в Крыму отдохнули 190 тысяч детей, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Ранее министр образования республики Валентина Лаврик заверила, что в Крыму делают все для гарантированной безопасности детского отдыха. При этом ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность детей на отдыхе в Крыму – поручения правительства РоссииОтдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей РоссииГлава Роспотребнадзора проверила безопасность детского отдыха в "Артеке"
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137760926_156:0:1551:1046_1920x0_80_0_0_cd66043f18b67fdc0f850e61794a29df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых, отдых в крыму, детский отдых, минобраз крыма, дети, новости крыма
Сколько крымских детей отдохнут в местных лагерях и санаториях

В Крыму летом планируют оздоровить 61 тысячу детей из республики

14:13 13.05.2026
 
© РИА Новости КрымДетский отдых в Крыму
Детский отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В текущем году в Крыму планируется оздоровить свыше 61 тысячи детей, живущих в республике. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила начальник управления допобразования, воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобразования республики Александра Шелухина.
"В текущем году мы планируем охватить отдыхом и оздоровлением более 61 тысячи крымских детей. Соответственно, всеми видами отдыха, оздоровления, временного трудоустройства - до 200 тысяч детей Республики Крым, это около 86%", - сказала Шелухина, уточнив, что эти цифры находятся на уровне показателей прошлых лет.
По ее словам, в реестр уже включили 50 загородных детских лагерей, 380 – с дневным пребыванием, а также 18 лагерей труда и отдыха.
"На финансовое обеспечение детской оздоровительной компании из всех источников финансирования, в том числе внебюджетных средств, запланировано 2 млрд 234 миллиона рублей. Из них 1 млрд 546 миллионов пойдут непосредственно на мероприятия по отдыху и оздоровлению", - сообщила она.
При этом за счет средств бюджета Республики Крым в текущем году планируют приобрести 17 200 путевок на 894 миллиона рублей. Кроме того, в республике есть государственные учреждения отдыха и оздоровления, подведомственные министерству, которые функционируют в рамках государственного задания, на эти цели запланировано 338 млн рублей, уточнила Шелухина.
"В муниципальных бюджетах на отдых и оздоровление заложено более 313 миллионов рублей. Также на санаторно-курортное лечение предусмотрены средства у минздрава, и мы планируем привлечь из внебюджетных источников более 50 миллионов рублей", - добавила представитель регионального минобразования.
В соответствии с законом об оздоровлении, определена 21 льготная категория детей, которые имеют право на получение отдыха и оздоровления за счет средств бюджета республики. Так, в этом сезоне планируется оздоровить 100% детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, до 100% детей-участников СВО, 100% детей, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики. А также до 70% детей из малообеспеченных семей и до 45% детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, перечислила Шелухина.
Чтобы получить путевку в детский лагерь родителям или законным представителям ребенка необходимо обратиться в орган управления образования по месту жительства и подать пакет документов: заявление, согласие, основные документы на ребенка и родителя, и обязательное подтверждение отнесения к одной из 21-й льготных категорий, напомнила она.
В этом году в России в летней оздоровительной кампании будет задействовано более 40 тысяч организаций, что позволит принять 5,75 млн детей.
В прошлом году в Крыму работали 366 лагерей: 315 дневного пребывания, 33 загородных и 18 труда и отдыха. В прошлом году в Крыму отдохнули 190 тысяч детей, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
Ранее министр образования республики Валентина Лаврик заверила
, что в Крыму делают все для гарантированной безопасности детского отдыха. При этом ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Безопасность детей на отдыхе в Крыму – поручения правительства России
Отдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей России
Глава Роспотребнадзора проверила безопасность детского отдыха в "Артеке"
 
ОтдыхОтдых в КрымуДетский отдыхМинобраз КрымадетиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:38Принят закон об использовании ВС РФ для защиты своих граждан за рубежом
14:33Над Крымом отработала ПВО
14:27Страшные потери Киева растут – армия России идет вперед
14:19Есть ли риски распространения холеры в Крыму
14:13Сколько крымских детей отдохнут в местных лагерях и санаториях
14:04Все поезда "Таврия" вернулись в график после перекрытия Крымского моста
13:57В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса
13:52Симферополь частично обесточен
13:40На пункте пропуска "Джанкой" изменилась схема движения для грузовиков
13:32ПВО сбила ракету "Нептун" и 572 украинских беспилотника
13:24ФСБ задержала двоих жителей Новороссийска за передачу данных Украине
13:16"Сармат" гарантировал России мировое лидерство на десятилетия вперед - СМИ
13:06В Анапе экс-замначальника райотдела пойдет под суд за крупную взятку
12:53В Симферополе посетители закормили лебедя хлебом – птица едва не погибла
12:42Две женщины погибли от ударов вражеских БПЛА в Херсонской области
12:17Пожар на предприятии после атаки ВСУ на Кубань потушили
12:0740 тысяч за права: в Севастополе задержан автоинструктор-аферист
11:53Три тонны опасного мяса курицы изъяли на Кубани
11:40Пожар произошел в многоквартирном доме в Феодосии
11:319-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года
Лента новостейМолния