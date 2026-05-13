Рейтинг@Mail.ru
Симферополь снова частично остался без света - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260513/simferopol-snova-chastichno-ostalsya-bez-sveta-1155973350.html
Симферополь снова частично остался без света
Симферополь снова частично остался без света - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Симферополь снова частично остался без света
Более 20 улиц и переулков, а также проспект Победы в Симферополе обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T15:29
2026-05-13T15:31
новости крыма
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
электросети крыма
электроэнергия
электричество
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252615_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1c60079b04e2f03e2218965b44ba1b4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Более 20 улиц и переулков, а также проспект Победы в Симферополе обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Также без свята остались переулки: Гравийный, Вольный и прилегающие к ним улицы.Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.В среду днем "Крымэнерго" сообщили, что в Симферополе жители порядка 30 улиц остались без электроснабжения из-за аварии на сетях.Ранее в пресс-службе предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" сообщили, что часть Симферополя на 2 месяца останется без горячей воды из-за ремонта котельной на улице 1-й Конной Армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму введен режим повышенной готовности из-за надвигающегося штормаБахчисарай и еще пять населенных пунктов обесточеныВ Ялте по ночам будут отключать свет – в чем причина
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252615_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_264b19e8608cc22fc448c54bc3387fd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, симферополь, гуп рк "крымэнерго", электросети крыма, электроэнергия, электричество, отключение электроэнергии
Симферополь снова частично остался без света

Симферополь снова частично обесточен

15:29 13.05.2026 (обновлено: 15:31 13.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Более 20 улиц и переулков, а также проспект Победы в Симферополе обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".

"Город Симферополь: проспект Победы. Улицы: Мокроусова, Тургенева, Фрунзе, Киевская, Потемкинская, Лермонтова, Блюхера, Стахановцев, Чайковского, Скрипниченко, Бетховена, Крупской, Комсомольская, 51 Армии, Федотова, Партизанская, Жильцовой, Потемкинская, Аксакова, Гаспринского", – сказано в сообщении.

Также без свята остались переулки: Гравийный, Вольный и прилегающие к ним улицы.
Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
В среду днем "Крымэнерго" сообщили, что в Симферополе жители порядка 30 улиц остались без электроснабжения из-за аварии на сетях.
Ранее в пресс-службе предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" сообщили, что часть Симферополя на 2 месяца останется без горячей воды из-за ремонта котельной на улице 1-й Конной Армии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма
Бахчисарай и еще пять населенных пунктов обесточены
В Ялте по ночам будут отключать свет – в чем причина
 
Новости КрымаСимферопольГУП РК "Крымэнерго"Электросети КрымаЭлектроэнергияЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:03Путин заявил о создании неуязвимых ракетных комплексов
16:50Баллистические неядерные комплексы ракет применялись в ходе СВО – Путин
16:38Великий князь и святой полководец – к 805-летию Александра Невского
16:28Иностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство
16:17Крымский мост сейчас: обстановка на транспортном переходе
16:13В Крыму работает ПВО
16:04Госдума приняла новый закон об отпусках для военных и их родственников
15:49Крымчанин застрелил знакомого из карабина – дело ушло в суд
15:40Уничтожили огнем: ВСУ атаковали мирных в Белгородской области
15:29Симферополь снова частично остался без света
15:16Госдума приняла закон о продлении аренды земли для участников СВО
15:04Морская вода в Крыму: что показали пробы Роспотребнадзора
14:46На Украине мобилизованные массово бегут из ВСУ
14:38Принят закон об использовании ВС РФ для защиты своих граждан за рубежом
14:33Над Крымом отработала ПВО
14:27Страшные потери Киева растут – армия России идет вперед
14:19Есть ли риски распространения холеры в Крыму
14:13Сколько крымских детей отдохнут в местных лагерях и санаториях
14:04Все поезда "Таврия" вернулись в график после перекрытия Крымского моста
13:57В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса
Лента новостейМолния