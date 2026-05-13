Симферополь частично обесточен

В Симферополе жители порядка 30 улиц в среду остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T13:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе жители порядка 30 улиц в среду остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".На данный момент света нет по улицам 51 Армии, Федотова, Смирнова, Терлецкого, Рубцова, Буденного, Грибоедова, Федько, Снайперов, Луговая, Левобережная, Солнечная, Бетховена, Киевская, Битакская, Коцюбинского, Фрунзе, Тургенева, Стахановцев, Крупской, Комсомольская, Чайковского.Кроме того, без электричества жители переулков Ладыгина, Клинический, Смежный, Ялтинский, Юный, а также прилегающих к ним улиц и переулков, кооператив "Дружба", садоводческие товарищество "Дружба".Ранее в пресс-службе предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" сообщили, что часть Симферополя на 2 месяца останется без горячей воды из-за ремонта котельной на улице 1-й Конной Армии.

крым, симферополь, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электросети крыма, электричество, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма, гуп рк "крымэнерго"