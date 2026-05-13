Шесть поездов в Крым и из Крыма задерживают в пути
Четыре пассажирских поезда в Крым и два из Крыма задерживаются в пути до 2,5 часов из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на среду. Об... РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T08:12
2026-05-13T08:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Четыре пассажирских поезда в Крым и два из Крыма задерживаются в пути до 2,5 часов из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на среду. Об этом информирует оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Движение транспорта по Крымскому мосту в ночь на 13 мая было ограничено с 1:45. Запрет действовал около трех часов. По состоянию на 8:00 по московскому времени, задерживаются поезда, направляющиеся в Крым:Также из Крыма:Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, уточняет перевозчик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
08:12 13.05.2026 (обновлено: 08:26 13.05.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Четыре пассажирских поезда в Крым и два из Крыма задерживаются в пути до 2,5 часов из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на среду. Об этом информирует оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
Движение транспорта по Крымскому мосту в ночь на 13 мая было ограничено с 1:45. Запрет действовал около трех часов.
"После временной приостановки движения на Крымском мосту следуют с задержкой поезда "Таврия", - сообщили в пресс-службе.
По состоянию на 8:00 по московскому времени, задерживаются поезда, направляющиеся в Крым:
  • №315/316 Адлер - Симферополь, отправлением 12 мая, задерживается на 2 часа;
  • №025/026 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 12 мая, задерживается на 1 час;
  • №092/091 Москва - Севастополь, отправлением 11 мая, задерживается на 2,5 часа;
  • №173/174 Москва - Евпатория, отправлением 11 мая, задерживается на 2 часа.
Также из Крыма:
  • Поезд №078/077 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 12 мая, задерживается на 2 часа;
  • №092/091 Севастополь - Москва отправлением 12 мая, задерживается на 1,5 часа.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, уточняет перевозчик.
