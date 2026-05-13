"Сармат" гарантировал России мировое лидерство на десятилетия вперед - СМИ

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" изменила ядерный баланс между крупными державами в пользу РФ, внезапно превратив системы противоракетной обороны других стран в металлолом и обеспечив мировое лидерство РФ на десятилетия вперед.

2026-05-13T13:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" изменила ядерный баланс между крупными державами в пользу РФ, внезапно превратив системы противоракетной обороны других стран в металлолом и обеспечив мировое лидерство РФ на десятилетия вперед. Об этом пишут авторы китайского издания Sohu.12 мая ракетные войска провели успешный пуск новейшей "Сармат", она заступит на боевое дежурство до конца текущего года. Российский лидер Владимир Путин назвал "Сармат" самым мощным ракетным комплексом в мире. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.Одна ракета "Сармат" имеет практически неограниченную дальность полета в 35 тысяч километров при длине экватора Земли в 40 тысяч километров. Ракета способна атаковать цели по непредсказуемым траекториям – не только по баллистической, но и по суборбитальной, может лететь обходными путями, избегая зон действия ПРО, несет более 10 боеголовок, подчеркивается в статье."Американская баллистическая ракета Minuteman III способна нести только три боеголовки. "Сармат" намного превосходит ее по мощности – это оружие следующего поколения. При этом система противоракетной обороны США, которая строилась десятилетиями и на которую были потрачены сотни миллиардов долларов, оказалась бессильна застряла в прошлом", – продолжают авторы китайского издания.При этом подчеркивается, что это оружие не для текущих боевых действий, а предназначено для стратегического сдерживания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – ПутинРакета "Буревестник" и комплекс "Посейдон" – работы на финальной стадии"Орешник" может быть оснащен ядерными боеголовками

