Реконструкция набережной Коктебеля отстает от графика

Работы по реконструкции набережной в крымском поселке Коктебель отстают от графика, власти поручили увеличить количество рабочих и техники на объекте. Об этом... РИА Новости Крым, 13.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Работы по реконструкции набережной в крымском поселке Коктебель отстают от графика, власти поручили увеличить количество рабочих и техники на объекте. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.По его словам, на сегодняшний день на объекте продолжается бетонирование плит и перекрытий ливневой канализации, заливка монолитных конструкций пандусов и подпорных стен.В рамках инженерной защиты специалисты приступили к земляным работам для устройства водоотводных лотков за противооползневыми сооружениями. Параллельно монтируется ливневая канализация, устанавливаются водоприемные лотки и оформляются деформационные швы парапета.На отдельных участках ведется чистовая отделка: рабочие укладывают бордюры, выполняют штукатурные работы и монтаж тротуарной плитки. Проводится подготовка оснований для дальнейшего расширения пешеходных зон, добавил председатель Совмина Крыма.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 метров, а пляжную от 30 до 50 метров. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Старую набережную снесли еще в 2023 году, последние озвученные властями сроки открытия объекта: начало курортного сезона 2026 года.В декабре 2025-го сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так ждали и которое задерживается.

