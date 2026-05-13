Путин заявил о создании неуязвимых ракетных комплексов

Президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Будут и дальше создаваться ракетные...

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Будут и дальше создаваться ракетные комплексы, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.Глава государства посетил Московский институт теплотехники (МИТ) – одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".Глава государства также отметил, что работа МИТ сформировала суверенную школу ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны страны.12 мая ракетные войска провели успешный пуск новейшей "Сармат", она заступит на боевое дежурство до конца текущего года. Российский лидер Владимир Путин назвал "Сармат" самым мощным ракетным комплексом в мире. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – ПутинРакета "Буревестник" и комплекс "Посейдон" – работы на финальной стадии"Орешник" может быть оснащен ядерными боеголовками

