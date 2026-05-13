Путин заявил о создании неуязвимых ракетных комплексов
2026-05-13T17:03
владимир путин (политик), россия, оружие, вооруженные силы россии, ракетные войска
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Будут и дальше создаваться ракетные комплексы, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.
Глава государства посетил Московский институт теплотехники (МИТ) – одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
"Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны", – цитирует президента РИА Новости.
Глава государства также отметил, что работа МИТ сформировала суверенную школу ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны страны.
"Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия", – сказал Путин.
12 мая ракетные войска провели успешный пуск
новейшей "Сармат", она заступит на боевое дежурство до конца текущего года. Российский лидер Владимир Путин назвал "Сармат" самым мощным ракетным комплексом в мире. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.
