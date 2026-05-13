Баллистические неядерные комплексы ракет применялись в ходе СВО – Путин
Баллистические неядерные комплексы ракет применялись в ходе СВО – Путин
2026-05-13T16:50
2026-05-13T16:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Подвижные ракетные комплексы с баллистическими неядерными ракетами применялись в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках визита в Московский институт теплотехники.Глава государства в среду посетил Московский институт теплотехники (МИТ) и наградил коллектив института орденом "За доблестный труд". Московский институт теплотехники - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
Баллистические неядерные комплексы ракет успешно применялись в ходе СВО – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Подвижные ракетные комплексы с баллистическими неядерными ракетами применялись в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках визита в Московский институт теплотехники.
"Отмечу, что созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции", – сказал Путин, обращаясь к сотрудникам предприятия.
Глава государства в среду посетил Московский институт теплотехники (МИТ) и наградил коллектив института орденом "За доблестный труд". Московский институт теплотехники - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
