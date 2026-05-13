https://crimea.ria.ru/20260513/prinyat-zakon-ob-ispolzovanii-vs-rf-dlya-zaschity-svoikh-grazhdan-za-rubezhom-1155971964.html

Принят закон об использовании ВС РФ для защиты своих граждан за рубежом

Принят закон об использовании ВС РФ для защиты своих граждан за рубежом - РИА Новости Крым, 13.05.2026

Принят закон об использовании ВС РФ для защиты своих граждан за рубежом

Госдума в среду приняла закон об использовании Вооруженных сил РФ для защиты граждан России за рубежом. РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T14:38

2026-05-13T14:38

2026-05-13T14:46

государственная дума рф

закон и право

всу (вооруженные силы украины)

россия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150862726_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4e92ad25e8a666dd2d8ec536dec36603.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Госдума в среду приняла закон об использовании Вооруженных сил РФ для защиты граждан России за рубежом. Как отмечается на сайте нижней палаты парламента, закон направлен на усиление защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств.Также по решению главы государства необходимые меры по защите таких граждан должны будут принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее констатировал, что западное правосудие превратилось в репрессивную машину по расправе над несогласными с навязываемыми еврочиновниками решениями. В этих условиях важно сделать все, чтобы россияне за рубежом были защищены, подчеркнул он.Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы и прекратила членство в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Таким образом, Верховный суд привел судебную практику в соответствие с новыми правовыми реалиями. В декабре 2025 года Пленум Верховного суда признал утратившим силу свое решение о применении Европейской конвенции о защите прав человека. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов в феврале 2026 года на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов с участием президента страны Владимира Путина отмечал, что денонсация Москвой международных договоров и выход России из юрисдикции ЕСПЧ не повлияли на уровень защиты прав россиян. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, всу (вооруженные силы украины), россия, новости