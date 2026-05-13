Принят закон об использовании ВС РФ для защиты своих граждан за рубежом
2026-05-13T14:46
государственная дума рф, закон и право, всу (вооруженные силы украины), россия, новости
14:38 13.05.2026 (обновлено: 14:46 13.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Госдума в среду приняла закон об использовании Вооруженных сил РФ для защиты граждан России за рубежом.
Как отмечается на сайте нижней палаты парламента, закон направлен на усиление защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств.
Согласно документу, по решению президента страны Вооруженные силы РФ могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Россия.
Также по решению главы государства необходимые меры по защите таких граждан должны будут принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее констатировал, что западное правосудие превратилось в репрессивную машину по расправе над несогласными с навязываемыми еврочиновниками решениями. В этих условиях важно сделать все, чтобы россияне за рубежом были защищены, подчеркнул он.
Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы и прекратила членство в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Таким образом, Верховный суд привел судебную практику в соответствие с новыми правовыми реалиями.
В декабре 2025 года Пленум Верховного суда признал утратившим силу свое решение о применении Европейской конвенции о защите прав человека.
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов в феврале 2026 года на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов с участием президента страны Владимира Путина отмечал, что денонсация Москвой международных договоров и выход России из юрисдикции ЕСПЧ не повлияли на уровень защиты прав россиян.