Пожар на предприятии после атаки ВСУ на Кубань потушили

В поселке Волна Краснодарского края полностью потушили пожар на одном из предприятий, который возник в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом... РИА Новости Крым, 13.05.2026

2026-05-13T12:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В поселке Волна Краснодарского края полностью потушили пожар на одном из предприятий, который возник в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Беспилотники атаковали край в ночь на среду. В результате ударов пострадали два человека, обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района и загорелись.В ликвидации возгорания участвовали 96 спасателей и 29 единиц техники.В среду стало известно о пожаре на газоперерабатывающем заводе в Астрахани после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По его информации, никто из сотрудников не пострадал.Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России, уничтожив 286 вражеских беспилотников. Жилые дома и ветроэлектростанция повреждены в Ростовской области. Утром в среду два украинских беспилотника сбили в Московском регионе.

