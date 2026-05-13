Пожар на предприятии после атаки ВСУ на Кубань потушили - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Пожар на предприятии после атаки ВСУ на Кубань потушили
В поселке Волна Краснодарского края полностью потушили пожар на одном из предприятий, который возник в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом... РИА Новости Крым, 13.05.2026
Пожар на предприятии после атаки ВСУ на Кубань потушили

В Краснодарском крае потушили пожар на предприятии после атаки ВСУ

12:17 13.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В поселке Волна Краснодарского края полностью потушили пожар на одном из предприятий, который возник в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
Беспилотники атаковали край в ночь на среду. В результате ударов пострадали два человека, обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района и загорелись.
"Пожар в поселке Волна полностью потушили. Возгорание на одном из предприятий произошло в результате атаки БПЛА киевского режима в ночь на 13 мая", - говорится в сообщении.
В ликвидации возгорания участвовали 96 спасателей и 29 единиц техники.
В среду стало известно о пожаре на газоперерабатывающем заводе в Астрахани после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По его информации, никто из сотрудников не пострадал.
Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России, уничтожив 286 вражеских беспилотников. Жилые дома и ветроэлектростанция повреждены в Ростовской области. Утром в среду два украинских беспилотника сбили в Московском регионе.
