После схода с рельсов поезда в Белгородской области восстановили движение - РИА Новости Крым, 13.05.2026
После схода с рельсов поезда в Белгородской области восстановили движение
После схода с рельсов поезда в Белгородской области восстановили движение
2026-05-13T21:52
2026-05-13T22:11
21:52 13.05.2026 (обновлено: 22:11 13.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Движение составов на перегоне в Белгородской области, прерванное после схода с рельсов электропоезда, полностью восстановлено. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
Вагон пригородного поезда с 15 пассажирами сошел с рельсов в Белгородской области утром в среду. По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства. В момент аварии в поезде находилось 15 человек, пострадала одна женщина.
"Движение на перегоне Разъезд 134 км – Томаровка в Белгородской области полностью восстановлено", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в 21:15 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне. В настоящее время все поезда курсируют в штатном режиме.

