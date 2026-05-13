https://crimea.ria.ru/20260513/posle-skhoda-s-relsov-poezda-v-belgorodskoy-oblasti-vosstanovili-dvizhenie-1155988199.html
После схода с рельсов поезда в Белгородской области восстановили движение
После схода с рельсов поезда в Белгородской области восстановили движение - РИА Новости Крым, 13.05.2026
После схода с рельсов поезда в Белгородской области восстановили движение
Движение составов на перегоне в Белгородской области, прерванное после схода с рельсов электропоезда, полностью восстановлено. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 13.05.2026
2026-05-13T21:52
2026-05-13T21:52
2026-05-13T22:11
новости
белгородская область
железная дорога
электричка
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100351/42/1003514232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8a736cfd30063936649d36fb4f07bc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Движение составов на перегоне в Белгородской области, прерванное после схода с рельсов электропоезда, полностью восстановлено. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).Вагон пригородного поезда с 15 пассажирами сошел с рельсов в Белгородской области утром в среду. По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства. В момент аварии в поезде находилось 15 человек, пострадала одна женщина.Уточняется, что в 21:15 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне. В настоящее время все поезда курсируют в штатном режиме. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100351/42/1003514232_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_ebc1b51dcc9100be64059ecf3309d559.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, белгородская область, железная дорога, электричка, происшествия
После схода с рельсов поезда в Белгородской области восстановили движение
После схода с рельсов электропоезда в Белгородской области движение восстановлено
21:52 13.05.2026 (обновлено: 22:11 13.05.2026)