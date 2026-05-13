После схода с рельсов поезда в Белгородской области восстановили движение

Движение составов на перегоне в Белгородской области, прерванное после схода с рельсов электропоезда, полностью восстановлено.

2026-05-13T21:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Движение составов на перегоне в Белгородской области, прерванное после схода с рельсов электропоезда, полностью восстановлено. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).Вагон пригородного поезда с 15 пассажирами сошел с рельсов в Белгородской области утром в среду. По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства. В момент аварии в поезде находилось 15 человек, пострадала одна женщина.Уточняется, что в 21:15 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне. В настоящее время все поезда курсируют в штатном режиме. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

