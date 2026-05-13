Подготовка Крыма к детской оздоровительной кампании-2026

РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T16:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - 11.00. Пресс-конференция "Подготовка Крыма к детской оздоровительной кампании-2026".Участники:— министр здравоохранения Республики Крым Алексей НАТАРОВ;— руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ;— начальник управления дополнительного образования, воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Александра ШЕЛУХИНА;— заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь СКУРТУЛ;— главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Роман ПРОСКУРНИН.В этом году количество мест в организациях отдыха и оздоровления детей станет больше. В реестре уже зарегистрирован 451 объект, готовый принять детей в летние месяцы. Кроме того, продолжается интенсивное возведение модульных корпусов загородных лагерей.Аккредитация:Тел. (3652) 27-44-55E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

