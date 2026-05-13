https://crimea.ria.ru/20260513/podgotovka-kryma-k-detskoy-ozdorovitelnoy-kampanii-2026-1155870567.html
Подготовка Крыма к детской оздоровительной кампании-2026
Подготовка Крыма к детской оздоровительной кампании-2026 - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Подготовка Крыма к детской оздоровительной кампании-2026
РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-13T11:00
2026-05-13T11:00
2026-05-08T16:29
пресс-центр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137760899_0:33:1758:1022_1920x0_80_0_0_1d5bd6c956e3075c36e8034b87a59738.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - 11.00. Пресс-конференция "Подготовка Крыма к детской оздоровительной кампании-2026".Участники:— министр здравоохранения Республики Крым Алексей НАТАРОВ;— руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ;— начальник управления дополнительного образования, воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Александра ШЕЛУХИНА;— заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь СКУРТУЛ;— главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Роман ПРОСКУРНИН.В этом году количество мест в организациях отдыха и оздоровления детей станет больше. В реестре уже зарегистрирован 451 объект, готовый принять детей в летние месяцы. Кроме того, продолжается интенсивное возведение модульных корпусов загородных лагерей.Аккредитация:Тел. (3652) 27-44-55E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137760899_176:0:1583:1055_1920x0_80_0_0_ee88ac4f7780800f4ac4399a71e74758.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-центр
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - 11.00. Пресс-конференция "Подготовка Крыма к детской оздоровительной кампании-2026".
— министр здравоохранения Республики Крым Алексей НАТАРОВ;
— руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ;
— начальник управления дополнительного образования, воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Александра ШЕЛУХИНА;
— заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь СКУРТУЛ;
— главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Роман ПРОСКУРНИН.
В этом году количество мест в организациях отдыха и оздоровления детей станет больше. В реестре уже зарегистрирован 451 объект, готовый принять детей в летние месяцы. Кроме того, продолжается интенсивное возведение модульных корпусов загородных лагерей.
Насколько готовы детские лагеря к приему несовершеннолетних? Какие меры принимаются для обеспечения безопасности и комфорта детей? Дети каких категорий могут получить льготную путевку? Насколько объекты отдыха и оздоровления обеспечены персоналом? Какая работа проводится по профилактике природно-очаговых инфекций? Какие требования предъявляются при сопровождении детских групп?
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.
Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
.