Пляжи Анапы засыпали новым песком

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Анапе новый чистым песком засыпали трехкилометровый участок пляжа. Об этом сообщает оперштаб Кубани.На участке, протяженностью немногим больше двух километров, работы по выравниванию нового песка уже завершены, территория готова для проверки готовности к курортному сезону. Еще на одном участке - длиною около километра - почти выровняли привезенный песок. Чистый песок продолжат завозить и дальше - на территории от санатория "Бимлюк" в сторону села Витязево, добавили в пресс-службе. На месте работают 16 единиц инженерной техники и 70 самосвалов.Ранее сообщалось, что в Анапе три пляжа прошли санитарно-эпидемиологические требования о соответствии санитарным нормам. Такое заключение сделали в Роспотребнадзоре по итогам мониторинга в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

