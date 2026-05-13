Пляжи Анапы засыпали новым песком - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Пляжи Анапы засыпали новым песком
В Анапе новый чистым песком засыпали трехкилометровый участок пляжа. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
В Анапе завезли чистый песок на 3-километровый участок пляжа

10:39 13.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Анапе новый чистым песком засыпали трехкилометровый участок пляжа. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"В Анапе завезли необходимый объем песка на участок пляжа протяженностью в 3 километра. Всего на территорию от центрального пляжа до санатория "Бимлюк" завезли около 74,3 тыс. кубометров песка", - говорится в сообщении.
На участке, протяженностью немногим больше двух километров, работы по выравниванию нового песка уже завершены, территория готова для проверки готовности к курортному сезону. Еще на одном участке - длиною около километра - почти выровняли привезенный песок.
Чистый песок продолжат завозить и дальше - на территории от санатория "Бимлюк" в сторону села Витязево, добавили в пресс-службе. На месте работают 16 единиц инженерной техники и 70 самосвалов.
Ранее сообщалось, что в Анапе три пляжа прошли санитарно-эпидемиологические требования о соответствии санитарным нормам. Такое заключение сделали в Роспотребнадзоре по итогам мониторинга в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
