Первые дома отдыха для трудящихся – как оздоравливались в СССР - РИА Новости Крым, 13.05.2026
Ливадийский дворец. Карта Крыма.
Первые дома отдыха для трудящихся – как оздоравливались в СССР
Первые дома отдыха для трудящихся – как оздоравливались в СССР

Декрет о "Создании широкой сети Домов отдыха для трудящихся" – инфографика

10:32 13.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Первый дом отдыха для трудящихся был организован в Петрограде в мае 1920 года. А 13 мая 1921 года Совнарком издал декрет, предусматривающий создание широкой сети таких учреждений.
Их открывали в зданиях дворцов и помещичьих усадьб, гостиницах и монастырях. Уже к началу 1940 года в СССР заработали 3,6 тысяч санаториев и домов отдыха на 470 тысяч мест.
Продолжительность отдыха обычно составляла 12 или 24 дня. Отдыхающие совершали прогулки на свежем воздухе, занимались физкультурой, катались на лодках, в зимнее время — на лыжах и коньках. Путевки получали в местных комитетах профсоюзов бесплатно или с частичной оплатой, в основном за треть стоимости.
Эти и другие факты о советских домах отдыха для трудящихся – в инфографике РИА Новости Крым.
